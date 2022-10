Yeezy sans le Ye ? Qui est le nouveau propriétaire “unique”

New York

“Quand ça commence à devenir fou, alors fuyez”, a chanté Kanye West. Adidas a suivi ses conseils.

Où commencer? Après un tollé sur les réseaux sociaux, Adidas a rompu ses liens avec Ye, l’artiste officiellement connu sous le nom de Kanye West (et anciennement connu comme milliardaire) rejoignant la longue liste des marques qui se sont séparées de la star après sa tournée médiatique antisémite.

Dans sa déclaration, Adidas a déclaré qu’il « mettrait fin à la production de produits de marque Yeezy et arrêterait tous les paiements à Ye et à ses sociétés. Adidas arrêtera l’activité Adidas Yeezy avec effet immédiat.

Mais faites défiler vers le bas, regardez le dernier paragraphe de l’annonce de l’entreprise et vous trouverez une phrase intrigante qui fait froncer les sourcils dans l’industrie (et semble provenir directement de l’équipe juridique d’Adidas).

“Adidas est le seul propriétaire de tous les droits de conception des produits existants ainsi que des coloris précédents et nouveaux dans le cadre du partenariat.”

Signalons cette partie : “Propriétaire unique de tous les droits de conception…”

Le contrat Yeezy/Adidas n’est pas accessible au public, mais j’ai parlé à plusieurs experts juridiques de l’importance de cette ligne et de ce qu’Adidas peut et ne peut pas faire à l’avenir.

“La norme de l’industrie est qu’Adidas serait celui qui en serait propriétaire, même si Kanye est le propriétaire de la marque de sa marque”, m’a dit Shahrina Ankhi-Krol, une avocate de la mode à New York, avec la mise en garde qu’elle n’avait pas lu le contrat Adidas/Ye.

Même ainsi, le libellé soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Alors que la déclaration d’Adidas ferme définitivement la porte à la vente de produits de marque Yeezy, selon les experts juridiques avec lesquels j’ai parlé, elle leur ouvre la porte pour renommer les designs Yeezy existants sans Ye.

En termes simples, “Yeezy” pourrait appartenir à Ye. Mais les conceptions de chaussures Yeezy sont la propriété intellectuelle d’Adidas.

“Ils ne pourront pas utiliser ses marques individuelles, mais les dessins eux-mêmes qu’ils peuvent réutiliser car ils les possèdent”, a déclaré Nicole Haff, associée en litige et divertissement chez Romano Law. Haff m’a dirigé vers cet article qui plonge dans les dépôts de brevets d’Adidas et montre que la société revendique la propriété de tous les designs Yeezy/Adidas à une exception près : Yeezy Slides. Ce sont tous Kanye.

Haff m’a dit que la phrase “propriétaire unique” dans la déclaration d’Adidas est un “coup de semonce” légal pour Ye. “Il a dit beaucoup de choses à la presse, comme que ses créations lui ont été volées et que de l’argent lui est dû”, a-t-elle déclaré. “Ce que je pense qu’il se passe, c’est qu’Adidas a présenté son [legal] position.”

Cette position juridique pourrait dépendre de la clause morale du contrat Yeezy/Adidas, qui pourrait donner à Adidas une couverture juridique pour résilier leur accord. “Il est inconcevable qu’il n’y ait pas de clause morale”, a déclaré Haff. Le comportement de Kanye “cause absolument une atteinte à la réputation et des dommages à la marque Adidas”.

Pour une plongée en profondeur sur les questions juridiques concernant la séparation Yeezy / Adidas, The Fashion Law a une excellente rédaction.

Ye pourrait-il maintenant créer sa propre marque de mode Yeezy ? Selon Teri Agins, l’auteur de « Hijacking the Runway : How Celebrity are Stealing the Spotlight from Fashion Designers », cela pourrait être une tâche gargantuesque.

Selon Agins, les conceptions de baskets – contrairement aux vêtements – sont plus étroitement liées à la technologie et aux brevets, que les géants de la chaussure tiennent étroitement. “Toutes les propriétés qui rendent une chaussure spéciale, tout cela est une marque déposée”, a déclaré Agins. “Il n’a pas l’infrastructure… tu ne peux pas faire ça tout seul.”

Prenons du recul: West a publiquement mis fin à son partenariat de deux ans avec Gap en septembre. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle cesserait immédiatement de vendre des produits de marque Yeezy dans ses propres magasins et fermerait YeezyGap.com. Le site redirige maintenant vers le site Web principal de Gap.

Débrancher la marchandise Yeezy existante était une évidence pour l’entreprise. C’était déjà une marque zombie avec son créateur vedette qui quittait publiquement et dénigrait la marque.

Contrairement à Gap, Adidas avait construit une entreprise très rentable vendant des produits de marque Yeezy. Les baskets Yeezy d’Adidas faisaient partie des chaussures les plus convoitées et les plus influentes, se vendant souvent pour des milliers de dollars sur le marché de la revente. Si vous n’avez pas suivi les tendances de la mode au cours de la dernière décennie, vous n’êtes peut-être pas au courant de la vaste influence que la marque Yeezy de Kanye a eue.

“Il n’y a probablement pas plus influent en termes de mode au cours de la dernière décennie que Ye”, m’a dit Lawrence Schlossman, co-animateur du podcast de vêtements pour hommes Throwing Fits, “ce qui ne fait que rendre sa dernière chute nucléaire encore plus décevante. .”

Avec l’influence sont venus des profits, assez pour propulser West sur la liste des milliardaires Forbes (de laquelle il est maintenant tombé) et augmenter les résultats d’Adidas. Le mois dernier, l’analyste de Cowen, John Kernan, estimait que la marque Yeezy représentait 4 à 8 % des revenus globaux d’Adidas. (La société a une capitalisation boursière d’environ 19,3 milliards d’euros.)

Cowen avait déclassé l’action en fonction de la probabilité que le partenariat Yeezy se dissolve.

L’analyse de Cowen était pertinente : l’action Adidas a baissé de plus de 18 % depuis le début du mois. “Quand ça commence à devenir fou, alors fuyez… fuyez aussi vite que vous le pouvez”, dit une ligne de sa chanson à succès de 2010 “Runaway”. Mais qui fuit qui ?

