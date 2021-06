Yeezy de Kanye West sort la première pièce de Gap, une veste bleue à 200 $

Une veste bleue à 200 $ est la première pièce de la collaboration Yeezy Gap.

Le cadeau de Kanye West au monde pour son 44e anniversaire : la première pièce Yeezy Gap.

Un an après que le rappeur et Gap ont annoncé la sortie de leur collaboration mode, le premier drop très attendu est arrivé. Gap a publié mardi une vidéo silencieuse sans légende sur Instagram d’une doudoune bleu bébé flottant sur un fond tout blanc pour présenter au monde la « Round Jacket » de Yeezy.

La veste bleue brillante est faite de nylon recyclé et n’est en vente qu’aux États-Unis, au prix de 200 $. La veste a été lancée en pré-commande mardi. En raison de la forte demande, certains utilisateurs ont reçu un message complet, tandis que d’autres ont été dirigés vers la salle d’attente, selon Tamara Choksey, consultante en relations publiques pour Yeezy.

Les personnes assez chanceuses pour attraper une veste ne verront leur achat qu’à l’automne, selon un communiqué de presse.

West a annoncé pour la première fois la collaboration avec Gap en juin dernier sur Twitter avec le hashtag #THEWESTDAYEVER. Selon un communiqué de presse à l’époque, le but du studio de design Yeezy en s’associant à Gap était de « développer la nouvelle ligne pour offrir des basiques modernes et élevés pour hommes, femmes et enfants à des prix accessibles ».

Le rappeur né à Chicago a un lien avec le détaillant de vêtements qui va au-delà de la collaboration la plus récente. West a travaillé à Gap quand il était adolescent, une expérience dont il parle dans sa chanson de 2004 « Spaceship ».

« J’imagine le Gap d’une manière différente de ce que je pense que le reste des gens l’imagine », a déclaré West dans une interview en 2015 avec Vanity Fair. « Je dis des choses comme je veux être directeur créatif pour Gap, mais je dois juste remercier les personnes qui font la direction créative à Gap. »

Pour promouvoir la nouvelle pièce Yeezy, des projections flottantes de la veste seront affichées à New York, Los Angeles et Chicago depuis lundi dans plusieurs endroits autour de chaque ville.

Les fans du rappeur et de la marque ont affiché leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

« Oh, ce puffer Yeezy x Gap est si propre qu’il est définitivement un flic incontournable », @luckyliss__ a écrit sur Twitter.

« Cette ligne de vêtements Yeezy GAP se vend comme des petits pains, » a tweeté un autre utilisateur.

Utilisateur @DaishaDominique a écrit: « La première goutte de Yeezy avec sa collaboration avec Gap. Tellement heureux que ce soit calme. Je suis ravi d’avoir pu récupérer la première pièce au prix de détail. »

La marque de mode Yeezy de West a également une collaboration de chaussures avec Adidas, qui est vendue séparément de la collaboration Gap.

Contribution : Jenna Ryu, USA AUJOURD’HUI ; The Associated Press