Yednock met en lumière l’opportunité de subvention du programme de préapprentissage – Shaw Local

Pour accroître l’accès aux emplois dans l’industrie de la construction et d’autres métiers, le représentant de l’État Lance Yednock, D-Ottawa, encourage les organisations locales à demander un financement au programme de préapprentissage Illinois Works.

Le Département du commerce et des opportunités économiques de l’Illinois accordera des subventions aux organisations communautaires pour qu’elles hébergent un programme de préapprentissage conforme aux exigences du programme Illinois Works.

“Après avoir travaillé dans les métiers pendant 32 ans, j’ai une grande appréciation des opportunités offertes dans l’industrie de la construction et d’autres métiers”, a déclaré Yednock dans un communiqué de presse. “Si davantage d’organisations locales aident à ouvrir la porte, davantage de personnes dans notre communauté pourront avoir une carrière épanouissante pour subvenir aux besoins de leur famille.”

Le programme de pré-apprentissage Illinois Works aide ses participants à acquérir les compétences nécessaires pour être admis dans des programmes d’apprentissage, renforçant leurs perspectives d’emploi et les préparant à des carrières dans la construction et les métiers du bâtiment. Les organisations communautaires à but non lucratif telles que les chambres de commerce, les associations industrielles, les écoles techniques et les collèges communautaires peuvent désormais demander des subventions allant de 200 000 $ à 550 000 $ par année.

“Lorsque nous investissons dans l’enseignement professionnel, nous investissons dans des emplois bien rémunérés et une vie honnête pour les membres de notre communauté qui travaillent dur”, a déclaré Yednock. “Demander une subvention pour participer au programme de préapprentissage Illinois Works aidera les organisations locales à attirer des talents et à fournir aux participants au programme les compétences dont ils ont besoin pour réussir leur carrière. J’encourage fortement les organisations locales à envisager de postuler pour cette subvention et d’étendre le programme de pré-apprentissage Illinois Works au 76e district.

Les organisations ont jusqu’à 17 h le 27 septembre pour demander l’avis d’opportunité de financement de pré-apprentissage Illinois Works. Pour plus d’informations, visitez https://www.illinoisworknet.com/WIOA/Pages/ILWorksPreApprenticeshipNOFO2022.aspx