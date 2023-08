Yedlin de Miami salue les valeurs « incroyables » de Messi hors du terrain

Le défenseur de l’Inter Miami et des États-Unis DeAndre Yedlin a salué les valeurs hors terrain de son nouveau coéquipier Lionel Messi alors que le duo se prépare pour la finale de la Coupe de la Ligue samedi contre le Nashville SC samedi.

Alors que Yedlin était bien conscient que Messi était un joueur de football incroyable bien avant l’arrivée du champion de la Coupe du monde dans le sud de la Floride le mois dernier, il a reconnu vendredi que ce qu’il ne savait pas, c’étaient les qualités de l’Argentin en tant que coéquipier et être humain, surtout pour quelqu’un. avec un tel statut légendaire dans le sport.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Juste son ambiance générale et son attitude … il sourit toujours, il parle à tout le monde », a déclaré Yedlin à propos du septuple vainqueur du Ballon d’Or lors d’une conférence de presse vendredi.

« Il aurait pu entrer et dire : ‘Je fais les choses à ma façon et c’est comme ça que ça va se passer.’ Mais il est arrivé et il s’est complètement mêlé au groupe : les anciens, les jeunes, comme un joueur régulier.

« Évidemment, j’avais un respect ridicule pour lui en tant que joueur avant de jouer avec lui, mais j’ai encore plus de respect pour lui maintenant. C’est un être humain incroyable. »

DeAndre Yedlin profite de la présence de Lionel Messi à la fois sur et hors du terrain à l’Inter Miami. Tim Nwachukwu/Getty Images

Le patron de Miami, Gerardo « Tata » Martino, qui a entraîné Messi à Barcelone et avec l’équipe nationale argentine, a ajouté qu’il pense qu’avoir moins de pression sur les épaules de Messi l’a aidé, ainsi que ses anciens coéquipiers du Barça, Sergio Busquets et Jordi Alba, à bien s’installer.

« Ils sont venus ici pour concourir et accomplir des choses », a déclaré Martino. « C’est une ligue où ils n’ont pas la pression comme le basket, le baseball ou la NFL.

« Lorsque vous trouvez des joueurs qui ont une histoire mais qui veulent toujours concourir et qui ont le désir de gagner, cela rend les choses bien meilleures pour les entraîneurs car ils sont dévoués à l’idée et peuvent aider à pousser l’équipe sur la voie de la victoire. »

La finale de samedi sur la route contre Nashville verra le jeune club tenter de soulever un trophée pour la première fois, moins d’un mois après que Messi ait fait ses débuts étoilés au DRV PNK Stadium.

Et tandis que Miami est sur une lancée offensive, après avoir marqué 21 buts en six matchs jusqu’à présent dans la compétition, Yedlin sait que les choses ne seront pas faciles contre une équipe de Nashville qui a une fiche de 8-2-2 à domicile cette saison en MLS. .

« Nous sommes en bonne forme et confiants, mais nous ne sommes ensemble que depuis trois semaines », a déclaré Yedlin. « Nous avons eu une réunion aujourd’hui pour examiner les erreurs commises à Philadelphie [semifinal] jeu. Nous avons donné des opportunités aux équipes, nous devons nettoyer cela. »

Comme cela a été le cas tout au long de la compétition avec Messi sur le terrain, les prix des billets pour le match de samedi sont exorbitants, mais Yedlin a déclaré vendredi que le propriétaire de l’équipe, Jorge Mas, avait payé les billets afin qu’une partie des membres du groupe de supporters de l’Inter Miami et de la famille puisse y assister. Il a également aidé à organiser un avion pour les familles des joueurs.

Tous espèrent voir Messi soulever son premier trophée aux États-Unis et un incroyable 44e honneur de sa carrière.