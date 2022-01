Yedlin de l’USMNT résilie son contrat avec Galatasaray

Il a joué pour le Seattle Sounders FC de la Major League Soccer en 2013 et 2014, puis a rejoint Tottenham Hotspur pour la seconde moitié de la saison 2014-15 et a disputé un match contre Aston Villa.

– Comment l’USMNT peut se qualifier pour la Coupe du monde cette semaine – Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus – Futbol Americas sur ESPN+ : MLS, Liga MX, USMNT, El Tri

Le défenseur américain DeAndre Yedlin a résilié son contrat avec le club de football turc Galatasaray après un an.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.