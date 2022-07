Yeardley Smith, la star des Simpsons, épouse un ancien détective engagé pour la protéger

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star des “Simpsons” Yeardley Smith est mariée !

Smith, qui a exprimé Lisa Simpson dans le célèbre dessin animé pour adultes depuis 1989, a épousé l’ancien détective Dan Grice en juin. Grice a été embauché pour travailler à la sécurité lors d’un événement “Simpsons” en 2014, où ils se sont rencontrés pour la première fois.

Selon le Hollywood Reporter, Smith, 58 ans, n’a pas voulu assister à l’événement en raison de problèmes de sécurité, car elle a été traquée dans le passé. Smith devait s’assurer que des mesures de sécurité appropriées seraient en place “parce que ma vision serait moi sur une boîte de pommes avec la première personne au premier rang littéralement à une longueur de bras”, a-t-elle déclaré au point de vente.

Une fois qu’elle a accepté l’événement, Smith a été informée qu’un homme du département de police de Springfield serait affecté à son service de sécurité privé. “C’était Dan,” dit-elle.

Grice, 47 ans, ne voulait pas non plus participer à l’événement parce qu’il “savait juste que ce ne serait probablement pas amusant”.

Lorsqu’il a été approché pour le travail, Grice a déclaré au Hollywood Reporter : “J’ai regardé autour de moi les autres détectives, y compris mon frère. C’était l’été et j’ai pensé, laissez ces gars passer du temps avec les familles puisqu’ils ont tous des enfants. Je suis célibataire et je n’ai pas d’enfants, je pensais que je pouvais le faire.”

Grice a partagé qu’il avait reconnu Smith dans “The Legend of Billie Jean” et “Maximum Overdrive”, mais a admis qu’il ne savait pas qu’elle avait exprimé Lisa Simpson.

Grice a rencontré Smith à la porte de l’aéroport dans l’Oregon et a passé le reste de la journée avec elle, dont Smith se souvient comme “le meilleur jour”.

Une fois le séjour de Smith dans l’Oregon terminé, Grice était impatient de lui montrer une photo qu’il avait prise lors d’un récent voyage à Singapour, mais ne l’a pas trouvée. Smith lui a donné son numéro de téléphone afin qu’il puisse partager la photo avec elle plus tard.

Smith a déclaré que le duo avait échangé des SMS mais qu’il n’y avait aucune pression. Smith a été marié deux fois et Grice était concentré sur ses objectifs de carrière à l’époque. Finalement, Grice a fait un voyage à Los Angeles pour visiter Smith et le reste appartient à l’histoire.

Smith a été marié à Christopher Grove pendant deux ans en 1990 et s’est remarié avec Daniel Erickson en 2002 avant de se séparer en 2008.

Le couple s’est fiancé en août 2018 et prévoyait de se marier en mars 2021, mais a repoussé leur mariage à deux reprises en raison de la pandémie de coronavirus.

“J’ai une sensation de fou rire quand j’y pense parce que Dan ne voulait pas aller à cet événement et je ne voulais pas aller à cet événement, mais quelque chose de plus grand que nous était comme, ‘Non, non, écoute, tu deux vont se rencontrer et ça va marcher. Il suffit d’avoir la foi “, a-t-elle déclaré au point de vente. “Nous l’avons vu dans des films et vous vous demandez toujours, ne serait-ce pas génial si la vie était comme ça ? Parfois c’est le cas.”