Year End 2022 : le show Messi-Mbappe en finale de la Dream Run du Maroc

Le Qatar a accueilli l’une des Coupes du Monde de la FIFA les plus réussies de l’histoire, car elle a attiré des fans du monde entier et, cerise sur le gâteau, Lionel Messi a soulevé le trophée à la fin. Avant le début du tournoi, le Qatar a fait l’objet de nombreuses critiques, plusieurs travailleurs migrants ayant perdu la vie alors qu’ils travaillaient sur les chantiers de construction des stades. Le haut responsable qatari de la Coupe du monde, Hassan Al-Thawadi, a déclaré que plus de 400 travailleurs migrants sont morts dans des accidents du travail dans l’État du Golfe au cours des années précédant le tournoi.

Cependant, les fans sont venus en grand nombre pour soutenir leurs équipes préférées lors de la Coupe du monde. Les équipes des nations arabes ont bénéficié d’un soutien massif tandis que des fans de différentes parties du monde sont venus au Qatar pour soutenir l’Argentine car c’était la dernière Coupe du monde de Messi.

Voici les meilleurs moments de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 :

L’Arabie Saoudite a surpris l’Argentine

Le tournoi a débuté avec l’affrontement entre le Qatar et l’Équateur, mais c’était le cinquième match de l’édition où l’Arabie saoudite a surpris les géants sud-américains, l’Argentine, avec une victoire 1-2. L’Arabie saoudite a choqué le monde du football alors que l’Albiceleste entrait dans la Coupe du monde avec une séquence de 36 victoires consécutives. Messi a marqué le premier but du match en première mi-temps, mais les défenseurs argentins ont eu un manque de concentration dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps et les Saoudiens en ont pleinement profité en marquant deux buts rapides. Plusieurs fans ont commencé à douter de Messi et de l’Argentine après la défaite, mais ils ont rebondi avec force dans l’histoire des titres.

Le Japon surclasse les géants européens

Avant le tournoi, la majorité des supporters souhaitaient que l’Allemagne et l’Espagne quittent le groupe E, mais le Japon asiatique avait d’autres plans alors qu’il illuminait le Qatar avec ses performances sensationnelles. Les hommes de Hajime Moriyasu n’ont pas joué le plus beau football mais ils ont été extrêmement efficaces lorsqu’il s’est agi de défendre contre l’Espagne et l’Allemagne pour les surclasser. Moriyasu a formé une ligne défensive compacte qui n’a pas permis aux géants européens de sortir de l’impasse. Le Japon a donc terminé la phase de groupes en tête du classement tandis que l’Espagne a terminé deuxième. Malheureusement, l’Allemagne n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale car La Roja avait une meilleure différence de buts qu’eux.

Lionel Messi a changé de mode DIEU dans les matchs à élimination directe

Après avoir perdu le match d’ouverture contre l’Arabie saoudite, plusieurs personnes ont commencé à douter de Messi et de l’Argentine, mais ils ont réussi à terminer en tête de leur groupe. Cependant, Messi a activé le mode DIEU lors de la phase à élimination directe et a porté l’Argentine sur ses épaules pour les aider à atteindre la finale. Il a marqué un but crucial contre l’Australie lors du match des huitièmes de finale, puis a enchaîné avec une passe décisive sensationnelle lors du choc contre les Pays-Bas, qui a été considérée comme la meilleure du tournoi par beaucoup. Il a marqué depuis le point de penalty dans les quarts, puis a célébré devant l’entraîneur néerlandais Loius Van Gaal qui a fait des commentaires sur l’attaquant du PSG qui ne lui ont pas plu. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or ne s’est pas arrêté là puisqu’il a de nouveau marqué et fourni une passe décisive en demi-finale contre la Croatie.

Les enjeux étaient très élevés lors de la finale et Messi a de nouveau saisi l’occasion et a marqué un doublé alors que l’Argentine soulevait le trophée après avoir battu la France aux tirs au but. Messi est devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA à marquer dans chaque match à élimination directe d’une seule édition du tournoi. Il a également été nommé joueur du match dans chaque match à élimination directe de l’Argentine.

Les Lions de l’Atlas ont rugi au Qatar

Le voyage du Maroc en Coupe du monde au Qatar est l’une des meilleures histoires d’outsider de l’histoire du tournoi. Les hommes de Walid Regragui mis dans le Groupe de la Mort au Qatar alors que la Belgique, la Croatie et le Canada faisaient également partie du même groupe. Les Lions de l’Atlas ont produit un spectacle courageux en phase de groupes et sont restés invaincus en se qualifiant pour les huitièmes de finale après avoir dominé le groupe difficile alors que la génération dorée de la Belgique n’a pas réussi à passer.

Le Maroc a poursuivi sa course glorieuse lors de la phase à élimination directe en battant l’Espagne, favorite au titre, en huitièmes de finale. Ils ont enchaîné avec une victoire cruciale sur le Portugal en quarts de finale, ce qui a prouvé que leurs performances précédentes n’étaient pas des coups de chance. Ils ont perdu la demi-finale contre la France, championne en 2018, mais ce n’était pas non plus une affaire à sens unique puisque le Maroc dominait la possession avec 62%, mais le mur français était trop solide pour eux.

Avant le début du tournoi, les fans connaissaient Achraf Hakimi et Hakim Ziyech du côté marocain, mais lorsque leur voyage s’est terminé, des joueurs comme Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri et Yassine Bounou sont devenus des noms familiers comme leur valeur marchande. augmenté massivement.

Spectacle Messi-Mbappé à la finale de la Coupe du monde

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a marqué un doublé tandis que la star française et coéquipier du club de Messi, Kylian Mbappe, a réussi un triplé alors qu’une palpitante finale de la Coupe du monde s’est terminée 3-3 après prolongation au stade Lusail. C’était une finale où l’Argentine a complètement dominé les 79 premières minutes du match avec une avance de 2-0, mais une faute de Nicholas Otamendi à l’intérieur de la surface a complètement changé le scénario du match puisque Mbappe a marqué son premier but depuis le point de penalty. En 97 secondes, Mbapped a marqué un but de classe mondiale pour égaliser le score.

Messi a travaillé sa magie à la 108e minute du temps supplémentaire pour marquer le troisième but de l’Argentine, mais Mbappe l’a de nouveau annulé avec un penalty à la 118e pour en faire un match passionnant de tous les temps dans l’histoire de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Emiliano Martinez l’emporte pour Messi et l’Argentine

Emiliano Martinez a réalisé probablement les arrêts les plus cruciaux de sa carrière de footballeur à la 123e minute de la finale du Qatar Mundial. Dans la dernière minute du match, Randal Kolo Muani était 1 contre 1 devant Martinez et il a tiré dans la quête pour défendre le championnat de France mais le gardien d’Aston Villa a étiré ses jambes et le ballon a touché celui de gauche. alors que les fans argentins poussaient un énorme soupir de soulagement.

Le match s’est terminé par une séance de tirs au but où Martinez s’est à nouveau relevé et a sauvé le tir de Kingsley Coman, tandis qu’Aurélien Tchouaméni a raté la cible alors que l’Argentine battait la France 4-2 aux tirs au but. Gonzalo Montiel a gardé ses nerfs et a frappé à la maison le coup de pied gagnant pour l’Argentine alors qu’ils décrochaient leur troisième Coupe du monde tandis que Messi réalisait son rêve d’enfant de mettre la main sur le trophée tant convoité.

