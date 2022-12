Ye suspendu de Twitter pour un message à croix gammée, dit Musk

Twitter a suspendu le rappeur Ye après avoir tweeté une photo d’une croix gammée fusionnée avec l’étoile de David.

C’est la deuxième fois cette année que Ye est suspendu de la plateforme pour des messages antisémites.

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a confirmé la suspension en répondant au message de Ye d’une photo peu flatteuse de Musk. Ye l’a appelé son “dernier tweet”.

“J’ai fait de mon mieux. Malgré cela, il a de nouveau enfreint notre règle contre l’incitation à la violence. Le compte sera suspendu.” Musk a tweeté.

Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a fait une série de commentaires antisémites ces dernières semaines. Jeudi, Ye a fait l’éloge d’Hitler dans une interview avec le théoricien du complot Alex Jones.

Les remarques de Ye ont conduit à sa suspension des plateformes de médias sociaux, son agence artistique l’a abandonné et des entreprises comme Adidas ont rompu ses liens avec lui. Le fabricant de vêtements de sport a également ouvert une enquête sur sa conduite.

Ye a été suspendu de Twitter début octobre après avoir déclaré dans un post qu’il allait faire “death con 3 on JEWISH PEOPLE”. Son compte a été rétabli à la fin du mois juste au moment où Musk prenait le contrôle de l’entreprise, mais le milliardaire a tweeté que “le compte de Ye a été restauré par Twitter avant l’acquisition. Ils ne m’ont pas consulté ni informé.”

Musk est sous pression pour nettoyer Twitter après que les changements qu’il a apportés à la suite de son achat de la plate-forme aient entraîné ce que les groupes de surveillance considèrent comme une augmentation des discours racistes, antisémites et autres discours toxiques. Un haut responsable de l’Union européenne a averti Musk cette semaine que Twitter devait faire beaucoup plus pour protéger les utilisateurs contre les discours de haine, la désinformation et d’autres contenus préjudiciables avant de nouvelles règles strictes obligeant les entreprises technologiques à mieux surveiller leurs plates-formes, sous la menace de lourdes amendes ou même une interdiction dans le bloc des 27 nations.

Ye avait proposé d’acheter le site de médias sociaux de droite Parler en octobre, mais la société a déclaré cette semaine que l’accord avait échoué. À l’époque, Ye et Parlement Technologies, propriétaire de Parler, avaient déclaré que l’acquisition serait finalisée au cours des trois derniers mois de l’année. Le prix de vente et d’autres détails n’ont pas été divulgués.

“Cette décision a été prise dans l’intérêt des deux parties à la mi-novembre”, a déclaré Parlement Technologies dans un communiqué jeudi. “Parler continuera à rechercher de futures opportunités de croissance et d’évolution de la plate-forme pour notre communauté dynamique.”

Parler est une petite plate-forme dans l’espace émergent des applications sociales de droite, d’extrême droite et libertaires qui promettent peu ou pas de modération de contenu pour éliminer les discours de haine, le racisme et la désinformation, entre autres contenus répréhensibles. Aucun des sites n’a failli atteindre le statut de grand public.

Parler a été lancé en août 2018 mais n’a commencé à prendre de l’ampleur qu’en 2020. Il a été mis hors ligne en janvier 2021 en raison de ses liens avec l’insurrection meurtrière au Capitole américain au début du mois. Un mois après l’attaque, Parler a annoncé une relance mais n’est revenu sur Google Play qu’en septembre de cette année.