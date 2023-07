Ye restauré à X – WSJ – RT World News

Le rappeur, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a été suspendu du réseau social l’année dernière en raison de ses messages offensants sur les Juifs

Kanye West a été réintégré à X samedi après que le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter a reçu l’assurance que le rappeur controversé n’utilisera pas la plateforme pour diffuser du contenu antisémite ou autrement offensant, a rapporté le Wall Street Journal.

West, légalement connu sous le nom de Ye, a été suspendu du réseau social – nouvellement rebaptisé par le propriétaire Elon Musk – à la fin de l’année dernière, peu de temps après avoir publié une image d’une croix gammée fusionnant avec une étoile de David. L’interdiction a été annulée samedi – une décision qui est intervenue après que Musk a restauré de nombreux comptes Twitter importants qui avaient été suspendus sous sa propriété précédente.

Selon le Wall Street Journal, qui a cité une source anonyme proche de la situation, X a été assuré que le compte nouvellement restauré de West ne sera pas utilisé pour diffuser une rhétorique antisémite. Il n’a pas encore posté sur le réseau social en date de dimanche après-midi.

La suspension officielle de West de Twitter fait suite à une série de déclarations antisémites dans des interviews et sur les réseaux sociaux l’année dernière, y compris un tweet d’octobre dans lequel il a déclaré qu’il irait « la mort con 3 » sur les membres de la communauté juive. Son compte a ensuite été verrouillé par Twitter, avant d’être réadmis plus tard sur la plateforme.















Peu de temps après son retour l’année dernière, West a fait l’éloge d’Adolf Hitler et des nazis sur Twitter avant de publier l’image de la croix gammée qui semblait conduire à sa suspension. Elon Musk déclarait à l’époque : « J’ai fait de mon mieux. Malgré cela, il a de nouveau violé notre règle contre l’incitation à la violence. Le compte sera suspendu. »

En mars, West a déclaré qu’il « j’ai encore aimé les juifs » en parlant du film ’21 Jump Street’ avec l’acteur américain Jonah Hill.

West ne sera pas autorisé à monétiser son compte aux termes de sa réadmission sur Twitter, a ajouté le WSJ dans son rapport de samedi. Elon Musk a annoncé plus tôt cette année que certains créateurs de contenu de haut niveau recevraient une part des revenus des publicités liées à leurs publications.

West, 24 fois lauréat d’un Grammy Award, a reçu un diagnostic de trouble bipolaire en 2016 et a parlé de son problème de santé mentale. Il a été libéré d’un partenariat de haut niveau avec la société de vêtements de sport Adidas en octobre à la suite d’une réaction publique contre ses déclarations offensantes. Cela est arrivé quelques jours seulement après que West a déclaré dans une interview que, « Je peux dire des choses antisémites, et Adidas ne peut pas me lâcher. »