Ye rejoint “Good Morning America”, admet que Sway avait les réponses

Kanye West rejoint “Good Morning America” ​​s’excuse auprès de Kim Kardashian et admet que Sway avait les réponses.

Cet été, Kanye West a utilisé Instagram pour communiquer ses réflexions sur tout, depuis ses partenariats commerciaux, son mariage, sa parentalité et ses problèmes avec d’anciens amis. Depuis quelques semaines, il est en mission pour sortir de son partenariat avec GAP et ADIDAS. Grâce à la lenteur de GAP à répondre à ses préoccupations, Ye a pu sortir de son accord avec GAP avec le détaillant confirmant son départ avec un e-mail à l’échelle de l’entreprise.

Kanye West rejoint Good Morning America pour parler de tout, de la mère de ses enfants et de la coparentalité à ses réflexions sur son ancienne interview Viral Sway

Aujourd’hui, vous rejoindrez Bonjour Amérique et aussi un spécial avec Date limite plus tard ce soir et s’ouvrir sur tout ce qui se passe dans son monde. Dans un clip publié, Ye présente ses excuses à la mère de ses enfants, Kim Kardashian, pour tout stress qu’il a causé. Ye déclare également que personne d’autre ne sera autorisé à apporter du stress non plus.

Peut-être que la partie la plus virale de l’interview sera Ye admettant que Sway avait les réponses après toutes ces années. Admettre que sans intermédiaire est la voie à suivre pour l’avenir de ses marques. L’interview complète sort ce soir sur “Nightline: A Conversation with Ye: Linsey Davis Reporting” à 20h30 HE et plus tard sur Hulu.