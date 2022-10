Ye est critiqué par le rappeur Meek Mill après l’interview de Tucker Carlson: “C’est comme si vous détestiez votre propre peuple”

Le rappeur Meek Mill critique Ye, l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, après son interview exclusive avec Tucker Carlson de Fox News.

Mill a profité de son histoire Instagram pour publier une vidéo de Ye et a inclus un long message affirmant que le rappeur “célèbre” déteste son “propre peuple”.

“Je t’écoutais tous les soirs [in] prison pour motivation sur dieu! Et je suis rentré à la maison et je l’ai regardé chier sur mon nom et ma marque comme rien… Je ne dis rien… mais ce que tu fais pour la gloire te rend fou… Je dis, c’est comme si tu détestais ton propre peuple… “

Dans la vidéo de fond, vous pouvez entendre Ye parler de chansons hip-hop populaires et claquer leurs paroles, car Mill a laissé entendre qu’il était contre sa propre race.

Les commentaires de Mill font suite à l’interview complète de Ye sur “Tucker Carlson Tonight”.

Le rappeur “Gold Digger” a été franc sur son t-shirt controversé “White Lives Matter”, sa relation avec l’ex-femme Kim Kardashian et comment il “se mordait la langue” à propos de ses opinions politiques.

Il a réfléchi à la façon dont l’ancien président Barack Obama l’avait rencontré, ainsi que sa défunte mère, pendant sa campagne présidentielle.

“J’étais l’artiste préféré d’Obama… Obama m’a rencontré, ma mère et moi, pour dire qu’il se présentait aux élections en 2008 et qu’il voulait du soutien, et tout le monde était tellement dans cette idée du président noir”, a déclaré Ye en exclusivité à Carlson.

“Nous avons toujours été cool… combien d’entre nous sommes-nous? Niveau Obama, niveau Ye… niveau Virgil, juste noir… si brillant que nous avons coupé toutes les lignes du racisme… vous ne pouvez tout simplement pas vous en débarrasser. C’est Nat Niveau King Cole, niveau Dave Chappelle”, a-t-il poursuivi.

“Mais dès que je ne disais plus les choses que j’étais censé dire en tant que rappeur, notre connexion s’est estompée.”