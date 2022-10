Ye déclare la «guerre» à Diddy pour la critique de la chemise «White Lives Matter»: «Vous me brisez le cœur»

Kanye West, qui passe maintenant par Ye, a visé Sean “Diddy” Combs après que le fondateur de Bad Boy Records ait critiqué les chemises “White Lives Matter” que West a fait ses débuts lors de sa présentation de la saison 9 de Yeezy à Paris lundi.

L’homme de 45 ans a déclaré la “guerre” à Diddy, 52 ans, dans un échange de SMS entre les deux que Ye a partagé dans plusieurs publications sur Instagram vendredi.

Le va-et-vient semble avoir eu lieu après que West et Diddy aient eu une conversation controversée au téléphone.

“Je n’ai pas aimé notre convo. Je vends ces t-shirts. Personne ne peut s’interposer entre moi et mon argent”, a écrit West.

KANYE WEST APPELLE KIM KARDASHIAN ET PETE DAVIDSON, PARLE DE LIZZO, ICE CUBE ET PLUS

“C’est mon grand-père qui t’envoie un texto maintenant. Ne m’appelle plus jamais sans taureaux – comme ça à moins que tu ne sois prêt à me donner le feu vert. Parce que quiconque est monté sur ce tee, c’est moi.

“Par respect pour tout ce que vous avez signifié pour moi, je serai silencieux comme Virgil”, a ajouté West, dans une référence apparente au défunt créateur de mode Virgil Abloh, décédé d’un cancer en novembre dernier.

“Viens me faire quelque chose d’illégal noooow pleeeeeeeeease.”

West a sous-titré le post, “Dieu est amour. Mon frère m’a mal parlé mais je l’aime toujours.”

Dans une autre capture d’écran de l’échange de texte, Diddy a répondu en demandant une réunion en personne pour discuter de la controverse.

“Dès que j’atterrirai, nous nous rencontrerons face à face !!! Envoyez-moi l’adresse”, a écrit l’interprète de “Coming Home”.

“N—-a, F——k vous. Vous avez nourri”, a répondu West.

Le hitmaker “Flashing Lights” a partagé un autre échange de texte dans lequel Diddy a continué à demander une adresse et a dit à West qu’il ne devrait pas “se sentir menacé”.

Diddy a écrit : “N—-a envoie-moi une adresse. Arrêtons de jouer à ces jeux sur Internet. Et ne te sens pas menacé. Tout ira bien. J’adore.”

“Ce n’est pas un jeu”, a répondu West. “Je vais vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer.

“Je t’ai dit que c’était la guerre. Maintenant, va te chercher des affaires.”

Un représentant de Diddy a déclaré à Fox News Digital qu’il n’avait pas d’autre commentaire.

L’échange de SMS entre les deux rappeurs intervient après que Diddy a discuté des chemises “White Lives Matter” de West lors d’une apparition mercredi dans l’émission de radio “The Breakfast Club”.

Lorsque le sujet des chemises a été soulevé, Diddy a déclaré que West était un “super libre penseur” et que sa signification était souvent “mal interprétée”.

Le responsable du dossier a précisé qu’il ne défendait pas West, ajoutant: “S’il l’a fait, alors c’est comme ça qu’il pense.

“Je comprends que la vie des Blancs compte, mais ce n’est pas ça. C’était notre slogan”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas notre slogan d’aller partager avec personne d’autre.

“Nous n’avons pas à condamner Kanye ou à l’annuler.”

Cependant, Diddy a déclaré que West devait être responsable de ses actes et qu’il ne publierait pas de t-shirt hommage à son collègue artiste ce jour-là comme il l’avait prévu.

“Je vais quand même le faire”, a déclaré le fondateur de Sean John. “J’ai juste besoin de quelques jours pour me remettre de ce t-shirt parce qu’en ce moment, c’est nous qui mourons, qui sommes incarcérés, qui [live] dans la pauvreté, ne recevant pas d’argent pour les réparations et, en plus, inondant nos communautés de drogues et d’armes à feu.”

Diddy a également déclaré que ce n’était pas le moment de faire du “bruit inutile” de West ou de Candace Owens. Owens a rejoint West à son défilé de mode et portait également une chemise “White Lives Matter”.

“Pour moi, c’était un peu sourd”, a déclaré Diddy.

Le natif de New York a réitéré ses sentiments à propos de la chemise dans une vidéo qu’il a partagée sur Instagram jeudi.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je ne suis pas sur le point d’aborder toutes les dernières choses qui se passent dans le monde sur Internet, mais la chose que je dois aborder est ce T-shirt” White Lives Matter “”, a déclaré Diddy dans le clip.

“J’ai toujours été là, et je soutiendrai toujours mon frère Kanye en tant que libre penseur. Mais le T-shirt ‘White Lives Matter’, je ne bouge pas avec, tu vois ce que je dis ? Je’ Je ne suis pas avec ça.

“Pour le moment, tout ce que l’Amérique a prévu pour nous, c’est la pauvreté, l’incarcération et la mort”, a-t-il déclaré. “Donc, avant que je puisse en arriver à d’autres vies importantes – toutes les vies comptent – ​​cette Black Lives Matter, ne jouez pas avec. Ne portez pas la chemise. N’achetez pas la chemise. Ne jouez pas avec la chemise . Ce n’est pas une blague.”

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Diddy et West ont partagé une longue amitié et ont travaillé ensemble sur des projets musicaux.

En juin, West a fait une apparition surprise aux BET Awards 2022 pour remettre un prix pour l’ensemble de sa carrière à Diddy avec Kenneth “Babyface” Edmonds.

Le lauréat du Grammy Award à 24 reprises a abordé la controverse sur le maillot “White Lives Matter” lors de son entretien avec Tucker Carlson de Fox News jeudi soir. La deuxième partie de l’interview “Tucker Carlson Tonight” de West est diffusée vendredi à 20 h HE.