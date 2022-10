Ye, alias Kanye West, double après les retombées de commentaires antisémites

Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, a doublé mercredi ses commentaires antisémites du week-end, se disant heureux d’avoir “franchi la ligne”.

“Hé, si vous appelez quelqu’un pour une mauvaise affaire, cela signifie que vous êtes antisémite”, a déclaré Ye au New York Post mercredi soir après avoir quitté une projection du documentaire Candace Owens Black Lives Matter à New York. “Je suis heureux d’avoir franchi la ligne de cette idée afin que nous puissions parler ouvertement de choses comme se faire annuler par une banque.”

Owens a tweeté mercredi que la société de mode de Ye, Yeezy, avait été abandonnée par JPMorgan Chase.

Il a également affirmé qu’il était “l’homme noir le plus riche de l’histoire américaine”.

Adidas, qui est partenaire de Yeezy depuis 2013, a déclaré que la relation commerciale était “à l’étude” il y a une semaine après avoir porté une chemise “White Lives Matter” lors de son défilé de mode Yeezy à Paris.

En réponse, Ye a écrit sur Instagram : “ADIDAS A VIOLÉ ET VOLÉ MES DESSINS.”

Il a également été exclu de son Instagram et Twitter à cause des messages du week-end dernier.

Tôt dimanche, il a posté une capture d’écran sur Instagram d’un texte qu’il a envoyé au rappeur Diddy qui avait critiqué sa chemise “White Lives Matter”. “Ce n’est pas un jeu”, a déclaré le tweet de Ye à Diddy. “Je vais vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer.”

Il a ensuite tweeté “J’ai un peu sommeil ce soir mais quand je me réveille, je vais mourir con 3 Sur les JUIFS Le plus drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite parce que les Noirs sont en fait juifs aussi Vous avez joué avec moi et j’ai essayé de mettre à l’index quiconque s’opposerait à votre ordre du jour.”