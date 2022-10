Ye a été escorté hors du bureau de Skechers à Los Angeles après s’être présenté à l’improviste

Ye, également connu sous le nom de Kanye West, a été escorté hors du bureau du fabricant de chaussures de Los Angeles Skechers a déclaré la société mercredi après-midi, alors que le rappeur déchu et magnat de la mode continue de faire face aux retombées de ses récentes remarques antisémites.

Ye s’est présenté à l’improviste et a été escorté hors du bâtiment par deux cadres, a indiqué la société.

“Skechers n’envisage pas et n’a pas l’intention de travailler avec West. Nous condamnons ses récentes remarques qui divisent et ne tolérons pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine”, a déclaré la société dans un communiqué. “La société tient à souligner à nouveau que West s’est présenté sans préavis ni invitation au siège social de Skechers.”

Diverses entreprises et organisations ont condamné Ye pour ses récents propos racistes et antisémites. L’incident de Skechers survient un jour après qu’Adidas a rompu sa relation avec lui. Aussi mardi, Casier à pied et Écart ont déclaré qu’ils retireraient immédiatement les produits de la gamme Yeezy de Ye de leurs magasins, affirmant qu’ils ne toléraient pas l’antisémitisme.

Forbes a dit oui a perdu son statut de milliardaire quand Adidas a rompu ses liens avec lui, ajoutant que sa valeur nette était tombée à 400 millions de dollars, provenant de son catalogue de musique, de son immobilier et de sa participation de 5% dans la société de vêtements de forme de l’ex-femme Kim Kardashian, Skims. Forbes a déclaré que son accord avec Adidas avait ajouté 1,5 milliard de dollars à sa valeur nette.

