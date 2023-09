YBI remporte 150 000 $ de la Small Business Administration | Actualités, Sports, Emplois

YOUNGSTOWN — L’incubateur d’entreprises de Youngstown a remporté un prix de 150 000 $ lors de la deuxième étape du concours 2023 Growth Accelerator Fund de la US Small Business Administration, un programme qui soutient un écosystème national d’innovation.

L’incubateur de startups du centre-ville a remporté le prix pour son écosystème de fabrication avancée des Appalaches, un modèle « pour construire des partenariats stratégiques qui soutiendront le lancement, la croissance et l’échelle » des petites entreprises axées sur les STEM et la recherche et développement, selon un communiqué de presse.

En outre, le plan « amplifiera l’impact » des partenariats d’accélérateur de croissance et s’efforcera de « favoriser et faciliter » un écosystème national « qui favorise l’investissement équitable dans la fabrication de pointe au sein des Appalaches et d’autres communautés mal desservies », indique le communiqué.

« Les partenariats solides entre YBI, America Makes : le National Additive Manufacturing Innovation Institute et la Youngstown State University ont contribué à garantir notre victoire initiale et nous ont mis dans une excellente position pour poursuivre le financement de l’étape 2 », a déclaré Barb Ewing, directrice générale de YBI.

C’était en mai lorsque le YBI a annoncé qu’il avait gagné 50 000 $ lors de la première étape du concours. Cet argent était destiné à établir des partenariats pour le modèle.

Les activités du programme comprennent la promotion de la recherche sur l’innovation dans les petites entreprises et les subventions de recherche sur le transfert de technologie aux petites entreprises aux partenaires universitaires et aux petites entreprises, l’encouragement des investissements en capital dans les entreprises de fabrication de pointe en démarrage, la sensibilisation aux technologies de fabrication de pointe au sein des fabricants régionaux, la création d’opportunités d’entrepreneuriat et le soutien à la diversité. et l’inclusion dans le secteur manufacturier.

Les gagnants de l’étape 2 ont été sélectionnés par le biais d’un processus d’examen à plusieurs niveaux composé d’experts en entrepreneuriat, en affaires, en innovation et en planification stratégique au sein et à l’extérieur du gouvernement fédéral.







