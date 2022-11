Yazmin Oukhellou révèle les cicatrices d’un tragique accident de voiture après l’accident qui a tué son petit ami Jake

La star de TOWIE, Yazmin Oukhellou, a révélé son bras fortement cicatrisé dans une nouvelle photo.

La jeune femme de 28 ans a été forcée de se casser le bras pour échapper à l’épave de la voiture qui a tué Jake McLean, 33 ans, en Turquie plus tôt cette année.

Yazmin Oukhellou a révélé les cicatrices sur son bras suite à son accident d’horreur[/caption]

Yazmin, qui souffre de SSPT depuis le fracas d’horreur, a courageusement révélé les marques sur son bras – son rappel quotidien de l’incident.

Elle a partagé une citation à côté de l’image, qui disait: “Chaque cicatrice que vous avez est un rappel non seulement que vous avez été blessé, mais que vous avez survécu.”

Mais alors que ses cicatrices physiques guérissent, la récupération mentale est un processus beaucoup plus laborieux et déchirant.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’accident, Yazmin a révélé qu’elle se torturerait pour savoir si cela aurait été mieux si elle était morte aussi.

S’adressant au magazine The Sun’s Fabulous ce week-end, elle a déclaré: “J’ai dit cela à ma mère plusieurs fois.

“‘Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ai-je survécu à ça ? Je ne comprenais pas pourquoi j’avais vécu et pas Jake. J’étais en colère qu’il soit parti et que j’étais toujours là.

“Je me sentais anxieux et malade et je pensais que je n’allais plus jamais être normal. Comment allais-je pouvoir surmonter ça ? Parce que je ne vais jamais ignorer ce que j’ai vu.

Jake et Yazmin avaient eu une relation intermittente au cours des quatre dernières années.

Au moment de l’accident, ils étaient partis, mais elle s’était envolée pour la Turquie – où Jake était en vacances – pour un long week-end où ils espéraient pouvoir raviver leur relation.





Avant l’accident d’horreur, le couple était allé dîner et dans un club à Bodrum avec un groupe d’amis.

Ensuite, Yazmin s’est endormi dans la voiture pendant que Jake les conduisait à la villa d’un ami, mais s’est réveillé avec la berline Mercedes plongeant sur un talus rocheux, après avoir quitté la route dans un virage serré.

Quand il s’est arrêté – à l’envers et écrasé – le bras droit de Yazmin était coincé derrière son dos, coincé à travers le toit ouvrant ouvert. Jake était inconscient à côté d’elle et elle pouvait sentir que son bras était couvert de sang.

Elle savait qu’elle devrait le casser pour s’échapper.

Elle a expliqué : « J’ai essayé de réveiller Jake, mais il ne se réveillait pas. J’ai essayé de klaxonner avec mon pied, mais je n’ai pas pu l’atteindre. Nous étions au milieu de nulle part et donc crier à l’aide n’était pas bon.

“Je savais que je devais sortir de la voiture et d’une manière ou d’une autre, j’ai trouvé la force de libérer mon bras en le soulevant avec ma main gauche, en déplaçant mon bras droit vers le haut et en le redescendant pendant ce qui m’a semblé une éternité jusqu’à ce que je le libère. ”