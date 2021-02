Yazmin Oukhellou quitte TOWIE pour poursuivre sa carrière à Dubaï après la séparation de James Lock

Yazmin Oukhellou a quitté TOWIE pour poursuivre une carrière à Dubaï, c’est confirmé.

La représentante de l’émission de télé-réalité a confirmé qu’elle déménagerait au Moyen-Orient pour lancer une carrière dans l’immobilier et n’apparaîtra pas dans la nouvelle série.

Cela vient après sa séparation avec son petit ami James Lock après une série de disputes alors qu’ils étaient ensemble à Dubaï.

Un porte-parole de TOWIE a déclaré au Sun: « Yaz a décidé de rester à Dubaï pour poursuivre une carrière dans l’immobilier afin de ne pas commencer cette série de The Only Way is Essex.







(Image: Instagram)









(Image: ITV)



«Nous soutenons cette décision et lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle entreprise.

« Comme pour les autres acteurs, la porte reste ouverte si elle retourne dans l’Essex. »

Le miroir a contacté le représentant de Yazmin pour un commentaire.







(Image: Instagram)



Dubaï est sur la liste rouge des pays du Royaume-Uni, ce qui signifie que si elle décide de rentrer chez elle au Royaume-Uni, elle devra payer 1750 £ pour une quarantaine obligatoire de 10 jours dans un hôtel mandaté par le gouvernement.

L’énorme changement de vie viendra comme un nouveau départ pour Yaz après son drame relationnel avec Lockie.

Ils étaient ensemble depuis deux ans avant de se séparer en août 2019.







(Image: Instagram)



Yaz et Lockie se sont remis ensemble en octobre de l’année dernière et avaient été à Dubaï pour un « voyage de travail ».

Elle avait affirmé avoir surpris une fille quittant la chambre d’hôtel de Lockie en train de remonter ses sous-vêtements.

La star de la télévision a déclaré au Sun: « Qu’il ait triché ou non, notre relation est morte cette nuit-là. J’étais par terre à vomir et à pleurer de tout cœur et il n’est toujours pas rentré à la maison avant 12 heures le lendemain. »