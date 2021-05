Yazmin Oukhellou de Towie sort avec Jake McLean, ex-prisonnier de Lauren Goodger, après sa séparation avec James Lock

YAZMIN Oukhellou sort avec l’ex-prisonnier de Lauren Goodger, Jake McLean, selon des amis.

Le couple, qui était dans une brève relation en 2019, s’est remis ensemble après sa séparation avec James Lock en février.

Yazmin Oukhellou a ravivé sa romance avec l'ex-jailbird de Lauren Goodger, Jake McLean, selon des amis

Yazmin et Jake sont actuellement à Dubaï où elle réside.

Elle a publié une série de photographies ces derniers jours qui ont fait vibrer la langue des fans, y compris une photo d’elle en train de griller un verre avec un homme mystérieux.

Les proches du couple ont affirmé qu’ils sortaient à nouveau, mais prenaient leur romance lentement.

Une source a déclaré: «Yazmin et Jake ont ravivé leur relation lorsqu’ils étaient à nouveau célibataires.

Jake a eu quelques rendez-vous avec Yazmin en 2019, mais cela s'est effondré

«Ils s’entendaient très bien il y a quelques années, mais évidemment, les choses n’ont pas fonctionné et ils ont tous deux évolué.

«Quand Yazmin s’est séparé de James, Jake a repris contact et ils ont recommencé à parler.

«De l’extérieur, il est clair que Yazmin et Jake sont tous les deux amoureux, mais ils le prennent lentement.

Yazmin, 27 ans, a annoncé sa séparation avec James, 34 ans, en février dernier et a déclaré à l’époque: «James et moi nous sommes séparés à l’amiable. J’adore James mais nous ne sommes pas bien ensemble.

Yazmin a continué avec Jake après sa séparation de James Lock, photographiée ici, en février

«Ça ne pouvait pas continuer comme ça était donc j’ai dit à James que nous devrions mettre fin aux choses et il a accepté.

Yazmin a quitté The Only Way Is Essex peu de temps après et a déménagé aux Émirats arabes unis pour un nouveau départ.

Sa relation avec Jake, 33 ans, en 2019 a été de courte durée.

Yazmin a laissé entendre qu'elle avait eu un nouvel homme après avoir révélé qu'elle avait été gâtée avec des cadeaux pour son anniversaire cette semaine





Elle a confirmé via son agent à l’époque qu’ils avaient apprécié quelques rendez-vous alors qu’elle n’était pas avec James, mais a déclaré que toute relation amoureuse entre eux avait échoué.

Jake a fréquenté l’actrice de Hollyoaks Chelsee Healey, 32 ans, l’année dernière, mais leur relation a pris fin quelques semaines seulement après le début.

Yazmin a publié un certain nombre de photographies suscitant l’envie de Dubaï au cours des derniers jours et a laissé entendre qu’elle avait un nouvel homme après avoir pris une photo d’elle-même entourée de cadeaux coûteux sur Instagram.