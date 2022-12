Yazmin Oukhellou de Towie révèle une amitié choc avec une pop star alors qu’elle fait la fête avec un rappeur de premier plan

La star de TOWIE, Yazmin Oukhellou, a révélé sa surprenante amitié avec un rappeur de premier plan.

La star de télé-réalité d’Essex, 28 ans, a stupéfait les fans lorsqu’elle a posté une photo d’elle en train de passer une soirée avec le hitmaker Lonely Akon.

Instagram

La star de Towie, Yazmin Oukhellou, a stupéfié les fans alors qu’elle faisait la fête avec le rappeur Akon[/caption]

Yazmin Oukhellou/Instagram

Yaz a essayé de se reconstruire après un horrible accident de voiture plus tôt cette année[/caption]

Yazmin a profité d’une soirée bien arrosée avec la chanteuse de Smack That, alors qu’elle grésillait dans un body en dentelle aux gros seins et un short en cuir qui montrait ses épingles toniques.

Elle a complété le look avec un sac à main Chanel et a gardé ses tresses brunes lâches sur son épaule, tout en optant pour un visage plein de maquillage glamour.

Le producteur de musique Akon avait l’air pimpant dans une toison de citrouille et un pull assorti, accessoirisé avec des chaînes surdimensionnées.

Le couple s’est réuni chez Akon lors de la soirée de lancement de son EP TT FREAK au bar Aura.

Ils ont été rejoints par l’ancienne star de Towie, Jasmin Walia, qui avait l’air incroyable dans une mini-robe noire moulante, qui mettait en valeur sa silhouette soignée.

Yazmin a partagé la photo de groupe et a simplement écrit : « Gang », avec un cœur d’amour.

Ses fans se sont précipités pour commenter l’amitié improbable, avec une écriture: “Vous savez que vous l’avez fait quand vous êtes assis avec Akon !!!! Ouah.”

Un autre a posté: “Je suis tellement jaloux de toute cette photo comment va Akon à Londres.”

Un troisième a ajouté: “Hahahaha envie de taguer Akon #gang”

Yazmin a essayé de retrouver son état normal après un horrible accident de voiture plus tôt cette année.

Elle a été forcée de se casser le bras pour échapper à l’épave de la voiture qui a tué Jake McLean, 33 ans, en Turquie.

Yazmin, qui souffre de SSPT depuis le fracas d’horreur, a courageusement révélé les marques sur son bras – son rappel quotidien de l’incident.

Elle a partagé une citation à côté de l’image, qui disait: “Chaque cicatrice que vous avez est un rappel non seulement que vous avez été blessé, mais que vous avez survécu.”

Mais alors que ses cicatrices physiques guérissent, la récupération mentale est un processus beaucoup plus laborieux et déchirant.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’accident, Yazmin a révélé qu’elle se torturerait pour savoir si cela aurait été mieux si elle était morte aussi.

S’adressant au magazine The Sun’s Fabulous ce week-end, elle a déclaré: “J’ai dit cela à ma mère plusieurs fois.

“‘Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ai-je survécu à ça ? Je ne comprenais pas pourquoi j’avais vécu et pas Jake. J’étais en colère qu’il soit parti et que j’étais toujours là.

“Je me sentais anxieux et malade et je pensais que je n’allais plus jamais être normal. Comment allais-je pouvoir surmonter ça ? Parce que je ne vais jamais ignorer ce que j’ai vu.

Jake et Yazmin avaient eu une relation intermittente au cours des quatre dernières années.

Au moment de l’accident, ils étaient partis, mais elle s’était envolée pour la Turquie – où Jake était en vacances – pour un long week-end où ils espéraient pouvoir raviver leur relation.

Elle a expliqué : « J’ai essayé de réveiller Jake, mais il ne se réveillait pas. J’ai essayé de klaxonner avec mon pied, mais je n’ai pas pu l’atteindre. Nous étions au milieu de nulle part et donc crier à l’aide n’était pas bon.

“Je savais que je devais sortir de la voiture et d’une manière ou d’une autre, j’ai trouvé la force de libérer mon bras en le soulevant avec ma main gauche, en déplaçant mon bras droit vers le haut et en le redescendant pendant ce qui m’a semblé une éternité jusqu’à ce que je le libère. ”

Instagram

La star de télé-réalité a montré aux fans les cicatrices sur son bras[/caption]