Yazmin Oukhellou dans une attaque de choc alors qu’elle est « frappée au visage » lors d’une soirée à Dubaï

YAZMIN Oukhellou affirme avoir reçu un coup de poing au visage lors d’une soirée à Dubaï.

La jeune femme de 27 ans a déclaré qu’elle était « toujours sous le choc » de l’incident, qui, selon elle, s’est produit dans le lieu de rendez-vous des célébrités et de la piscine de luxe, Cove Beach.

La star de Towie est depuis retournée sur les lieux afin d’essayer d’obtenir la vidéosurveillance.

Elle a dit à ses abonnés: «Je me suis réveillée avec tant de beaux messages de personnes me demandant si je vais bien après avoir été frappée au visage à Cove hier. Je pense que je suis encore sous le choc, mais je vais bien.

Yazmin a quitté l’émission ITVbe au début de l’année et a déménagé à Dubaï pour se rapprocher de son petit ami Jake McLean.

Yaz a commencé à sortir avec Jake un mois après s’être séparée de son petit ami co-star de longue date, James Lock, mieux connu sous le nom de Lockie.

Elle a confirmé leur relation pour la première fois en décembre dernier.

Le couple s’est installé dans de jolis clichés sur Instagram de Yaz lors d’une soirée romantique à Dubaï.

Elle est cependant maintenant célibataire après que Jake a été aperçu en train de quitter un club avec Love Islander Ellie Jones.

Des témoins oculaires à la boîte de nuit disent qu’il « agissait seul » alors qu’il faisait la fête avec la série 4 Islander Ellie.

Et Yazmin a supprimé toute trace de lui de son Instagram, disant aux fans : « Je suis seule pour le moment. »

L’étourdissant a ajouté: « J’essaie juste de gérer les choses du mieux que je peux, mais en ce qui concerne la situation avec les choses qui se sont produites, je ne sais pas vraiment toute l’étendue ou ce qui s’est passé. »

Jake a fréquenté l’ancienne star de Towie Lauren Goodger pendant quatre ans avant leur séparation en 2016.

Le Sun a contacté le représentant de Yazmin pour un commentaire.

