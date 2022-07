Yazmin Oukhellou a l’air abattu alors qu’elle se dirige vers le salon avec son bras en écharpe après la mort de Jake McLean

YAZMIN Oukhellou avait l’air abattu alors qu’elle visitait un salon avec son bras en écharpe.

La star de la télé-réalité a subi de graves dommages au bras droit à la suite de l’accident en Turquie qui a tragiquement tué Jake McLean.

Yazmin Oukhellou s’est rendu dans un salon vendredi après-midi[/caption]

La star de Towie avait l’air abattue lors de la sortie[/caption]

Yaz, 28 ans, qui est devenue célèbre sur The Only Way Is Essex, était sortie avec sa mère près de chez elle dans l’Essex vendredi après-midi.

Yaz portait un débardeur noir, un pantalon noir et des lunettes de soleil – tandis que son bras droit était dans une écharpe bleu foncé.

La star de télé-réalité avait l’air mal à l’aise alors qu’elle ajustait la sangle sur son épaule.

Elle a également été vue en train de parler au téléphone alors qu’elle traversait la rue principale.

La star de la télévision avait été blessée au bras droit lors de l’accident d’horreur survenu à Bodrum au début du mois.

Yaz a été hospitalisée mais son petit ami Jake, 33 ans, a été tragiquement tué dans l’accident de voiture.

Après l’accident, Yaz s’est retirée de la Mercedes renversée et est sortie d’un fossé, puis a désespérément fait signe aux voitures qui passaient à proximité.

Un homme s’est arrêté et a aidé Yazmin, dont le bras saignait, puis a appelé les services d’urgence qui ont tenté de sauver Jake.





Ils ont fait une carrière à environ 70 pieds de la route alors qu’ils faisaient un virage, plongeant à 30 pieds dans un fossé à 4 h 30 dimanche alors qu’ils conduisaient depuis la station balnéaire de Bodrum.

Yaz a révélé craindre d’être banni des funérailles de son petit ami Jake après des tensions avec sa famille.

Sa mère Anita Walsh a déclaré aux autorités turques qu’elle pensait qu’ils avaient peut-être ramé après avoir quitté une boîte de nuit de Bodrum – et cela aurait pu jouer un rôle dans l’accident de son fils sur une route de montagne.

Mais Yazmin a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun argument.

Une source a déclaré: “C’est devenu difficile pour toutes les personnes impliquées.

“La plus grande peur de Yaz est qu’on lui demande de ne pas aller aux funérailles et de ne pas pouvoir dire au revoir à Jake.

« Mais en même temps, elle ne veut contrarier personne.

« C’est une situation horrible. Cela a été une période dévastatrice pour la famille de Jake.

« Sa mort est toujours aussi brutale pour toutes les personnes impliquées.

« Avec le temps, on espère qu’ils pourront se rassembler et pleurer leur perte.

“Mais pour l’instant, c’est une relation fracturée.”

La star a été vue en train de discuter au téléphone[/caption]

Yaz était sortie avec sa mère dans l’Essex[/caption]

La star de la télévision a été impliquée dans un horrible accident de voiture au début du mois[/caption]

La star de télé-réalité avait subi des blessures au bras droit[/caption]

Jake a été tué dans l’accident d’horreur à Bodrum, en Turquie[/caption]