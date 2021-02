Inquiet, Yazmin Oukhellou a été forcé de bombarder le père de James Lock avec 79 appels téléphoniques après leur disparition lors d’une soirée endiablée.

La paire TOWIE a appelé à quitter lors d’une pause orageuse à Dubaï.

Ils se sont officiellement séparés après avoir ravivé leur romance l’année dernière.

Maintenant, ils ont tous deux participé à l’émission de la BBC Eating With My Ex, où deux anciens amoureux se rencontrent pour discuter de la façon dont les choses se sont effondrées.

Une partie des raisons pour lesquelles Yaz a accepté que ce soit fini découle de la fête de Locky, dit-elle.

Une nuit, elle a été forcée d’appeler sans relâche son père alors qu’elle ne pouvait pas joindre son petit ami.







Dans un clip de l’émission, il a déclaré: «Je dois dire que je pense que la jalousie était toujours en vous.

Yazmin répond: « Vous n’avez pas aidé à cela. Il y avait des moments où vous sortiez et votre téléphone se briserait ou la batterie mourrait et je ne vous entendrais pas avant 14 heures le lendemain.

«Alors qu’est-ce que tu faisais?

Impatient, James répond: « Faire la fête. Ecoute, si je vous envoie un texto ou vous appelle, je ne vous raccroche jamais.

« Mec, tu as appelé mon père une fois 79 fois, il a dû éteindre son téléphone! »







Yazmin explique: « Parce que j’avais mal. »

Plus tard dans la série, elle dit aux producteurs: «Lui et son père ont tendance à faire la fête ensemble et ils ont tous les deux décidé d’aller sur les disparus et d’éteindre leur téléphone pendant 24 heures.

«Et j’ai eu des appels, ils avaient ramené des filles dans une chambre d’hôtel alors j’ai appelé son père.

Ensuite, les deux hommes se lancent plus d’accusations.

Agacé James a affirmé qu’elle avait une « obsession limite » avec lui mais son ex le mord en disant: « Ne vous flattez pas! »







Ils acceptent tous les deux maintenant qu’il est temps pour eux de se séparer.

Les deux hommes séjournent dans le luxueux JW Marriott Marquis Hotel Dubai, mais auraient été entendus se disputer et vivent actuellement dans des chambres séparées dans l’hôtel cher.

James a dit OK! des EAU: «Nous avons rompu. Nous avons essayé de le faire fonctionner et nous pensions vraiment que cela allait être différent cette fois, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

«J’ai beaucoup d’amour pour Yaz et beaucoup de respect pour elle, mais nous sommes juste mieux séparés.

Une porte-parole de Yazmin a déclaré: «Je peux confirmer que James et Yazmin se sont séparés.

« C’est une séparation à l’amiable et tous deux sont convaincus qu’il est temps de passer à autre chose sans animosité. »