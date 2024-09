Yazmin Jauregui vs Ketlen Souza, pronostics du 14/09/2024, cotes de l’UFC 306

Yazmin Jauregui contre Ketlen Souza

UFC 306

La Sphère à Las Vegas

Samedi 14 septembre 2024

Yazmin Jauregui entrera dans l’octogone contre Ketlen Souza à l’UFC 306 le samedi 14 septembre 2024. La moneyline place Jauregui à -500 tandis que Souza est à +380.

Yazmin Jauregui détient un record en carrière de 11-1-0. La combattante de 25 ans pèse 115 livres et mesure 5’3″. La combattante orthodoxe étend sa portée de 64″. Ketlen « Esquentadinha » Souza mesure 5’3″ et pèse 115 livres. La combattante orthodoxe a une marque de 14-4-0. La combattante de 30 ans s’étend sur 63″. En ce qui concerne les frappes significatives, Yazmin Jauregui en réussit 6,26 par minute tandis que Ketlen Souza en réussit 4,78 par minute. Jauregui réussit 38 % des frappes significatives qu’elle tente tandis que Souza en réussit 68 %. En termes de défense dans la cage, Jauregui encaisse 5,12 frappes significatives par minute tandis que « Esquentadinha » en concède 2,03. Jauregui arrête également 55% des coups significatifs que ses adversaires lui lancent tandis que Souza se défend contre 60% des tirs lancés dans sa direction.

UFC 306 Yazmin Jauregui Ketlen Souza

Cotes d’ouverture -500 +380

Enregistrer 11-1-0 14-4-0

Durée moyenne d’un combat 9:52 8:23

Hauteur 5’3″ 5’3″

Poids 115 livres 115 livres

Atteindre 64″ 63″

Nombre de coups portés par minute 6.26 4.78

Précision de frappe 38% 68%







En termes de lutte, Yazmin Jauregui n’est pas aussi efficace en tant que grappler, car elle met ses adversaires au sol 0,70 fois par 15 minutes. Jauregui réussit ses tentatives de takedown dans 15 % des cas et contrecarre 85 % des tentatives de takedown de ses adversaires. Souza met ses adversaires au sol dans 50 % des cas et contrecarre 50 % des tentatives de takedown. En ce qui concerne les tentatives de sub, Jauregui est la moins douée des deux combattantes, avec 0,3 sub par 15 minutes, tandis que Souza en tente 0,7 tous les 3 rounds.

La dernière fois qu’elle est montée dans l’octogone, Yazmin Jauregui a affronté Sam Hughes et a remporté la victoire par décision unanime au 3e round. Hughes a réussi à placer 88 des 206 coups qu’elle a lancés. Jauregui a terminé la soirée en ayant placé 97 des 272 coups qu’elle a lancés. Dans la catégorie des coups significatifs, Hughes a réussi à placer 83 des 197, ce qui lui donne un pourcentage de 42 %. Elle a terminé le combat en plaçant 40 des 143 coups significatifs à la tête. De l’autre côté de l’octogone, Jauregui a réussi à placer 34 % de ses coups significatifs en plaçant 94 des 269 coups significatifs. De ces coups significatifs, elle a placé 52 des 197 coups pointés à la tête. 96 % des coups significatifs placés par Hughes et 89 % d’entre eux placés par Jauregui ont été faits à distance.

Lors du dernier combat de Ketlen Souza, elle a affronté Marnic Mann et a fini par gagner ce combat par décision unanime au 3e round. Mann a réussi 90 % de ses coups significatifs à distance et Souza a réussi 88 % des coups significatifs qu’elle a encaissés à distance. Souza a réussi 68 % des coups significatifs qu’elle a tentés en réussissant 80 sur 116. Elle a réussi 38 des 69 coups significatifs dirigés vers la tête. Mann a réussi 31 des 77 coups significatifs dans ce combat. En regardant la précision des coups significatifs, elle a réussi 8 des 39 coups visant la tête. En discutant du nombre total de coups tentés dans ce combat, Mann a réussi 111 des 159 coups et Souza a réussi 93 des 132 coups qu’elle a lancés au total.

D’autres combats à surveiller

Un autre combat à surveiller est celui de Sean O’Malley face à Merab Dvalishvili. O’Malley entre dans l’octogone avec un bilan de 18-1-0 (1 NC). Le combattant de 29 ans pèse 135 lb et mesure 5’11 ». Le combattant switch étend sa portée à 72″. Dvalishvili mesure 5’6″ et pèse 135 lb. Le combattant orthodoxe cherche à ajouter une victoire à son bilan en carrière de 17-4-0. Le combattant de 33 ans atteint 68″. En termes de takedowns, Sean O’Malley amène ses adversaires au sol 0,35 fois par 3 rds et Merab Dvalishvili a une moyenne de 6,43 takedowns par 15 min. En ce qui concerne les frappes, O’Malley réussit en moyenne 7,63 frappes par minute et réussit 61 % des frappes qu’il tente. L’autre combattant de ce combat est Merab Dvalishvili, qui réussit 41 % des frappes qu’il lance et réussit 4,50 frappes par minute.

Un autre combat à surveiller est celui de Diego Lopes qui affrontera Brian Ortega. Ortega détient un record de 16-3-0 (1 NC). Le combattant de 33 ans pèse 145 livres et mesure 5’8″. Le combattant switch s’étire sur 69″. Lopes mesure 5’11 » et pèse 145 livres. Le combattant orthodoxe entre dans l’octogone avec un record de 25-6-0. Le combattant de 29 ans mesure 72″. En ce qui concerne les takedowns, Brian Ortega contrecarre 57% des takedowns que tentent ses adversaires et réussit un takedown sur 27% de ses tentatives. Lopes termine ses takedowns sur 25% des tentatives qu’il tente et est capable d’arrêter 46% de toutes les tentatives de takedown contre lui. En ce qui concerne les frappes, Ortega encaisse 6,54 par minute et enchaîne 4,07 frappes par minute. Lopes, lui, encaisse 4,08 frappes par minute et enchaîne 3,24 par minute.

Le choix de Guy Bruhn : prenez Yazmin Jauregui (-500)

