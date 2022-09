Yazmin de Towie a l’air incroyable en bikini à peine là alors qu’elle profite du soleil en Espagne

La star de THE Only Way Is Essex, Yazmin Oukhellou, a montré sa silhouette incroyable dans un bikini à peine là en vacances en Espagne.

La favorite de la télé-réalité a posé au bord de la piscine dans le bikini string de couleur beige, alors qu’elle tenait un verre de vin et faisait la moue pour la caméra.

Instagram

Yazmin a montré sa silhouette incroyable dans un minuscule bikini[/caption]

Instagram

Elle s’est récemment envolée pour le Maroc pour une retraite de bien-être alors qu’elle accepte la mort de son petit ami Jake[/caption]

Yazmin, 28 ans, a regardé la caméra alors qu’elle montrait sa silhouette incroyable et ses abdos ondulants alors qu’elle plongeait ses jambes bronzées dans une piscine.

L’air glamour avec un visage plein de maquillage, la star de la télévision a présenté ses atouts dans le haut string, qu’elle a associé à un bas string.

Yazmin a lissé ses tresses brunes foncées en une queue de cheval lisse, alors qu’elle plaçait une paire de lunettes de soleil sur sa tête.

L’influenceuse a complété son look avec un simple collier en argent, alors qu’elle s’est rendue sur Instagram pour sous-titrer le message: “Golden hour”.

EN SAVOIR PLUS SUR YAZMIN OUKHELLOU R&R Yazmin Oukhellou de Towie pose en bikini à peine là alors qu’elle se remet à Marrakech “VRAIMENT RECONNAISSANT” Yazmin Oukhellou fond en larmes après un hommage touchant à son égard

Yazmin semble s’être envolée pour l’Espagne après un week-end en Turquie avec ses copains – où elle a posé pour plus de clichés glamour.

Elle avait pris un temps bien mérité alors qu’elle acceptait la mort de son petit ami Jake McLean.

La star a déclaré qu’elle “apprenait à vivre” après que Jake a été tué dans un accident de voiture en Turquie – après s’être tournée vers un coach de vie pour obtenir de l’aide.

Yazmin s’est envolée pour le Maroc pour s’enregistrer à Wellness Retreat Worldwide à Marrakech pour l’aider à se rétablir.





Elle a écrit sur Instagram à ses coachs de vie : “Honnêtement, je ne peux pas vous remercier assez tous les deux d’être mes rochers depuis mon accident.

“Vous deux êtes une telle bénédiction et avez complètement changé ma vision de la vie la semaine dernière.

“J’ai tellement appris sur moi-même et je peux honnêtement dire pour la première fois depuis longtemps que je suis fier de moi.

“Pour ceux d’entre vous qui luttent en ce moment, sachez simplement que rien ne dure. Vous n’oublierez jamais ce que vous avez vécu mais vous apprendrez à vivre avec.

“Et sachez que c’est normal d’avoir des jours de merde puis de bons jours. C’est normal. Quelque chose qui m’a tellement aidé, c’est juste de changer mes habitudes quotidiennes. Commencer petit.

« Écrivez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce matin. Et dis-moi comment tu t’en sors. J’adore Yaz.

Yaz a été grièvement blessée dans le terrifiant accident de voiture plus tôt cette année – qui a tué son petit ami Jake, 33 ans.

En savoir plus sur le soleil baguette magique Les gens réalisent à peine qu’ils ont mal utilisé les baguettes à bulles C’EST SERRÉ Kate Middleton ne jure que par un produit à 6 £ pour empêcher ses chaussures de glisser

Elle s’était endormie pendant que Jake rentrait chez lui et s’était réveillé pour trouver leur Mercedes plongeant à 70 pieds d’une route de montagne.

À l’époque, elle a désespérément essayé de réveiller Jake tout en klaxonnant pour attirer l’attention, avant de se casser le bras pour s’échapper de la voiture et de se précipiter pour obtenir de l’aide.

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur les lieux, mais malheureusement, Jake n’a pas pu être sauvé.

INSTAGRAM

Jake a été tué dans un accident de voiture plus tôt cette année[/caption]