Yassine Bounou ancre la course magique du Maroc en Coupe du monde

De près, il y a des allusions de Gianluigi Buffon à propos de Yassine “Bono” Bounou. Le gardien marocain, qui n’a besoin que d’une de ses performances déjà légendaires au Qatar pour propulser les Lions de l’Atlas en finale de la Coupe du monde, n’est pas tout à fait le jumeau de Buffon, mais ils pourraient facilement être frères. La tignasse de cheveux noirs, le profil ciselé, le teint de la peau du visage, la taille identique et leurs grands cadres longilignes évoquent des hommes de plein air qui auraient pu, à l’époque, avoir construit une cabane, clôturé un ranch et affronté des chevaux ou descendu des bûches en rivière dans au milieu de l’hiver.

Ce sont des hommes robustes.

Coupe du Monde 2022

Il est également vrai que la dernière équipe à avoir atteint une demi-finale de Coupe du monde n’ayant concédé qu’une seule fois en cinq matches de tournoi – Bono et le record actuel du Maroc – avait Buffon dans les buts, en 2006, alors que l’Italie (2-0, 1-1, 2 -0, 1-0, 3-0 contre le Ghana, les États-Unis, la République tchèque, l’Australie et l’Ukraine) ont finalement remporté le tournoi cette année-là.

Un peu effrayant est le fait que l’Italie ait rencontré la France de Zinedine Zidane à Berlin, il y a 16 ans, n’ayant encaissé qu’un seul but contre son camp en route vers la finale (Cristian Zaccardo contre les États-Unis). Pendant ce temps, le Maroc, déjà la première nation arabe et la première nation africaine à participer à une demi-finale de Coupe du monde, a également vu Bono battu par seulement un but contre son camp, lorsqu’il a été battu par son coéquipier Nayef Aguerd contre le Canada.

Vous pouvez choisir lequel des éléments originaux de l’histoire rend un demi-finaliste surprise de la Coupe du monde plus intéressant : le fait que son nom de famille n’est pas Bono, mais Bounou, ou qu’il parle anglais avec un accent arabe, mais espagnol avec un accent argentin très distinct ; le fait que le club de football qui le passionne le plus soit le géant de Buenos Aires, River Plate ; le fait qu’avant cette compétition, sa plus grande renommée concernant les pénalités était de crier le mot inventé “Kiricocho !» à Erling Haaland pour tenter de dissuader la star norvégienne de marquer ; le fait que ce Marocain soit né non seulement dans un autre pays, mais un continent (Montréal, Canada) ; ou que son chien sonne comme s’il porte le nom d’un Disney sirène, mais n’est en fait pas.

Cependant, s’il y a une caractéristique déterminante chez ce joueur de 31 ans, qui a appris à jouer au football sur la pente montante d’un parking de supermarché de Casablanca où lui et ses copains ont rassemblé d’énormes poubelles pour faire des poteaux de but, ce serait son humilité intense. . Il est tellement terre-à-terre et ordinaire que, bien qu’il ait déjà été vainqueur de la Ligue Europa à ce moment-là, lorsque Youssef En-Nesyri – dont le bond en avant et le but de la tête ont propulsé le Maroc en demi-finale de mercredi contre la France – a rejoint Séville, Bono s’est en fait inquiété que l’attaquant nouvellement arrivé ne serait pas son ami.

“Youssef est comme mon jeune frère”, m’a dit un jour Bono. “Tout ce qui le dérange me dérange, et de même avec tout ce qui le rend heureux aussi. Je considère que c’est un grand honneur de jouer aux côtés d’un footballeur aussi merveilleux, pour le club et le pays, mais le jour où il est arrivé, j’étais nerveux. Je Je ne savais pas si nous allions nous entendre ou même s’il s’entendrait avec le reste de l’équipe en sachant qu’il a “tout à fait une personnalité”.

Bounou a été brillant entre les poteaux pour le Maroc alors qu’ils ont battu l’Espagne et le Portugal lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Cathrin Mueller – FIFA/FIFA via Getty Images

Lorsque vous interviewez cet homme sympathique, talentueux et discret, vous ferez bien d’obtenir une anecdote ou même de voir derrière son visage de poker impeccable. Ce n’est pas une critique, remarquez : j’étais à 10 pieds de lui dans le stade Education City quand on lui a dit qu’il avait été nommé Joueur du match pour sa solide performance et ses deux arrêts sur penalty (de Carlos Soler et Sergio Busquets ) qui a éliminé l’Espagne.

Regarder l’événement était une comédie discrète. Les joueurs des pays musulmans ne posent pas avec la toile de fond Budweiser pour leurs interviews MOTM, donc cela ressemblait à n’importe quelle ancienne interview d’après-match. Et quand Bono a répondu à la première question par “Je suis tellement content pour l’équipe…” c’était prononcé avec un visage complètement vide, dépourvu de toute expression joyeuse, et avec une voix plate et monocorde qui aurait pu être un hommage aux super sons de K-Billy des années 70 de “Reservoir Dogs” (ou du comédien pince-sans-rire, Steven Wright, qui l’a joué).

Au moment où le Maroc a éliminé le Portugal ? Garçon, les choses étaient différentes. De nouveau joueur du match, Bono rayonnait d’une oreille à l’autre. Sa voix ne portait pas l’euphorie, mais le moment était imprégné de l’impact de ce que lui et son équipe nationale avaient accompli.

DEMI-FINALES COUPE DU MONDE

Tout d’abord, le milieu de terrain Yahya Jabrane a fait irruption dans l’interview dite “flash”, drapé d’un drapeau marocain, et a attrapé Bono pour qu’il lui dépose un baiser sur la joue. Le comportement du gardien était imperturbable, mais son regard semblait dire Ahh, espèce de gros galoot … Je vais le permettre cette fois. Quelques secondes plus tard, lorsqu’on lui a demandé à qui il offrirait son prix, il a non seulement nommé son “petit frère”, coéquipier du club et buteur gagnant En-Nesyri, mais a également attiré l’attaquant dans l’interview et lui a remis le trophée afin qu’ils pourraient alors poser ensemble, après quoi Bono est sorti des projecteurs.

C’était une chose classique de Bono à faire ; finalement, il est revenu pour conclure l’interview, mais cette fois avec son fils de deux ans, Isaac, dans ses bras. Le gamin, pensant que le microphone était une grosse sucette, a essayé à deux reprises de lécher ou de mordre la chose au grand amusement de son père.

Ce thème de la famille a été gigantesque pour le Maroc jusqu’à présent. Il y a eu des images sensationnelles de joueurs cherchant des êtres chers, généralement leurs mères, dans les tribunes et célébrant avec une émotion sans retenue. Le petit Isaac Bounou et son père ont quitté la zone d’interview et se sont faufilés sur le terrain d’Al Thumama pour pouvoir taper dans un ballon.

Imaginez quand l’enfant repense à ces images plus tard dans sa vie : ce qu’il ressentira, ce qu’il devra à son père adoré. Imaginez ce que Yassine Bono a ressenti sur-le-champ dans ce moment d’extase partagé. Incalculable.

jouer 1:25 Gab Marcotti félicite le Maroc pour sa victoire contre l’Espagne mais critique Luis Enrique pour ses décisions tactiques lors de la défaite.

L’entraîneur Walid Regragui avait une bonne explication sur ce thème : “Avant le Qatar, nous avions une réunion stratégique pour savoir s’il fallait ou non amener des familles avec nous. Sur la base de notre expérience en 2018, nous avons choisi l’option d’amener les familles. Certains joueurs ont des enfants. , alors que certains préféreraient avoir leurs parents avec eux. Nous avons fait du bon travail à cet égard.

“Quand vous gagnez, il n’y a pas de points négatifs, tout le monde est content, mais si vous perdez, les gens diront ‘pourquoi avez-vous amené les familles ?’ Mais la puissance de l’esprit de famille est quelque chose que nous voulons apporter sur le terrain : jusqu’à présent, cela fonctionne très bien.”

Des scènes heureuses, en effet. Plus heureux encore, bien sûr, si l’équipe de Regragui gagne au stade Al Bayt mercredi et devient incontestablement la plus grande histoire d’outsider en 92 ans d’histoire de la Coupe du monde.

Le record de buts alloués de Bono a bien sûr été aidé par le fait que les hommes devant lui n’ont accordé que 11 tirs cadrés en 510 minutes de compétition au Qatar. Cela signifie que la disponibilité – et il est très difficile d’imaginer que les deux le font – des défenseurs centraux de premier choix Romain Saiss et Aguerd pourrait être extrêmement influente sur l’équipe qui progresse pour rencontrer l’Argentine ou la Croatie.

Il est remarquable aussi que cette demi-finale soit la première rencontre compétitive entre la France et le Maroc. Cela dit, les Lions de l’Atlas auront toujours Casablanca, où ils ont battu Les Bleus 6-5 aux tirs au but après un match amical 2-2 dans les semaines de préparation avant la Coupe du monde 1998.

Après avoir battu le Portugal, Bounou a profité d’un moment de calme sur le terrain avec son fils, profitant du moment tout en transmettant sa joie. Alexandre Hassenstein/Getty Images

Au départ, bien sûr, Bono priera simplement pour une performance inspirée et une victoire. Mais à un autre niveau, il implorera le destin du football pour que la finale soit lui et le Maroc contre l’Argentine : un pays et une culture du football qu’il adore.

Quand il était jeune, les parents de Bono lui ont offert un maillot Gabriel Batistuta – Bono était attaquant bien avant d’être converti en gardien – et son joueur préféré de tous les temps, de loin, est Ariel “le petit âne” Ortega, après qui le chien de la famille est nommé (pas Ariel de “La Petite Sirène”).

Quand les Boca Juniors contre River Plate “Superclasico” La finale de la Copa Libertadores, match retour, a été déplacée au Santiago Bernabeu à Madrid il y a quatre ans, Bono a réussi à évoquer deux billets. River a gagné sur un total de 5-2 : c’est la fiesta.

Plus dévoué encore : Bono et quelques amis, vêtus de maillots River Plate, se sont envolés pour le Japon pour la finale de la Coupe du monde des clubs en 2015. Les millionnaires ont été humiliés 3-0 par le Barcelone de Luis Enrique, ce qui, si vous y réfléchissez, signifiait que l’élimination la semaine dernière de l’équipe espagnole de ce même entraîneur était une revanche que Bono a servie froidement.

Papu Gomez, coéquipier de Séville et adversaire potentiel si Messi & Cie rencontrent le Maroc en finale dimanche, a été entendu dire aux membres de l’équipe de Lionel Scaloni : “Bono ? Il est plus argentin que moi !” Cela pourrait expliquer le “Kiricocho !” Anecdote.

Le Maroc est une équipe unifiée qui pousse dans la même direction sous la direction de Walid Regragui. Ils ne sont plus qu’à 90 minutes de la finale de la Coupe du monde. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Carlos Bilardo était sélectionneur de l’Argentine lorsque Albiceleste a remporté la Coupe du monde en 1986. Au cours de la carrière en club de Bilardo, il y avait, selon lui, un fan nommé ‘Kiricocho‘ (ou quelque chose de similaire), qu’il détestait voir dans le stade parce que Bilardo croyait passionnément que le gars portait malchance. La haine extrême de Bilardo pour le nom même signifiait que pour une génération de footballeurs argentins d’un certain âge, “Kiricocho !” est devenu un mot par lequel vous souhaitiez la malchance à tous ceux à qui vous le criiez.

Lorsque Séville, avec Bono dans les buts, a affronté le Borussia Dortmund en Ligue des champions l’année dernière, le gardien (qui n’est même jamais allé en Argentine) a crié “Kiricocho !‘ trois fois à Haaland alors que le géant norvégien a couru pour tirer un penalty. Bono l’a sauvé, avec un énorme succès, mais l’arbitre a décidé qu’il devait être repris. Haaland a crié “Kiricocho !” de retour au gardien de Séville juste avant de marquer la reprise, puis a sprinté jusqu’à Bono pour se moquer et provoquer le gardien battu. Les deux hommes ont enterré la hache après le match, Haaland admettant qu’il n’avait aucune idée de ce que le mot signifiait, ou pourquoi Bono s’en était fait crier dessus, mais avait simplement décidé de se venger.

C’était le penalty le plus célèbre de Bono, du moins jusqu’à ce que le Maroc affronte l’Espagne à Education City. Puis, le week-end, le Portugal est venu et reparti. C’est maintenant au tour de la France.

Malgré tous les discours sur sa naissance au Canada, son amour pour l’Argentine et une carrière florissante en Espagne, Bono est un garçon de Casablanca dans l’âme. Battez la France en demi-finale, et toutes les rues marocaines sans nom porteront désormais celle de Bono.