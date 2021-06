Le premier film d’Ashutosh Gowarikar, « Lagaan », qui se déroule en 1893 lorsque l’Inde était sous le Raj britannique, est sorti le 15 juin, il y a vingt ans. C’était aussi le premier film d’Aamir Khan en tant que producteur. Le film était basé en Inde centrale qui tournait autour d’un petit village, où les villageois étaient accablés par le régime fiscal des Britanniques et vacillaient sous plusieurs années de sécheresse. Les villageois ont été défiés par un officier de l’armée britannique à une partie de cricket, comme un pari pour éviter de payer les impôts qu’ils doivent au gouvernement britannique. Le récit tourne autour de cette situation alors que les villageois sont confrontés à la tâche d’apprendre un jeu qui leur est étranger.

Yashpal Sharma, qui a interprété le rôle de « Lakha » dans Lagaan, se souvient des souvenirs de leur tournage à Bhuj pendant six mois sous une chaleur torride qui comprenait des jeux de cartes tard dans la nuit après le dîner, les trajets en bus tôt le matin jusqu’à l’emplacement et même le coupures de courant fréquentes à l’hôtel où ils séjournaient.

Dans une interview avec un portail Web de premier plan, Yashpal a déclaré qu’il avait été appelé le premier truqueur de match en Inde. « L’accueil a été magnifique. Les gens disaient que le genre de dimension que Lakha avait, aucun autre personnage n’avait ce genre de profondeur, à part l’acteur principal. J’ai été appelé le premier fixateur de match en Inde, et je m’en souviens », a-t-il déclaré. Son personnage avait trahi sa propre équipe lors du match de cricket contre les Britanniques, mais se redresse vers la fin.

Il a ajouté: «Je me considère chanceux d’avoir obtenu ce rôle. Il a les deux nuances. C’est agréable quand votre travail est apprécié. Pour moi, Lagaan est juste là avec les classiques comme Mother India et Do Bigha Zamin. C’était un film d’avant-garde. Il se tenait bien au-dessus des notions à Bollywood, comme si l’image d’un acteur ne pouvait pas changer. Ou un personnage ne peut pas porter de dhoti à l’écran ou si quelques films sur le cricket ont échoué auparavant, il ne devrait pas être repris. Personne ne regardera un film basé sur les villageois et les pauvres, disaient-ils. »

Il a également parlé de briser les stéréotypes à l’époque et de présenter un film qui ne tournait pas autour du héros. « Le succès de Lagaan était contre toute attente. Ce n’était pas seulement le film du héros. Tous les personnages ont été mis en valeur. Il a montré l’exemple en cassant les stéréotypes. Je dis toujours, si vous voulez apprendre comment le cinéma est fait, regardez Lagaan. Le genre de passion, de travail d’équipe, de gestion et de discipline nécessaires à sa création n’avait jamais été fait auparavant », a-t-il déclaré.

La distribution vedette du film était énorme et il a également reçu une nomination dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère aux Oscars 2002.