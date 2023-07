Yasmine El Rashidi sur la politique et la musique égyptiennes 10 ans après le coup d’État

Il y a dix ans, la combinaison d’un coup d’État militaire et d’un soulèvement populaire a renversé le premier président égyptien démocratiquement élu, Mohamed Morsi.

L’armée égyptienne a longtemps été la force la plus puissante du pays dans les coulisses. Mais lors de sa prise de contrôle du gouvernement, il est sorti de derrière le rideau et dirige essentiellement le pays depuis lors. Il y a un Parlement et des élections dans le pays, mais il n’y a pas vraiment de politique.

En juin 2013, Morsi n’était au pouvoir que depuis un an jour pour jour – son élection faisait suite au soulèvement de 2011 qui avait renversé le dictateur de longue date Hosni Moubarak. La révolution a suscité un immense espoir en Égypte et dans le monde. Mais maintenant, le pays est plus répressif que jamais. La prise de pouvoir de l’armée en juillet 2013 a été accueillie par un mouvement de protestation des partisans de Morsi des Frères musulmans ainsi que d’autres militants politiques. Les forces de sécurité égyptiennes ont écrasé leurs camps de protestation cet été-là ; la date la plus catastrophique a été le 14 août 2013, lorsque plus d’un millier de manifestants ont été massacrés. Human Rights Watch a déclaré qu’il s’agissait probablement de crimes contre l’humanité. Des centaines d’autres ont été condamnés à mort, et Morsi lui-même est finalement mort en tant que prisonnier de ce que l’on ne pouvait qu’appeler la négligence de l’État égyptien, s’effondrant après avoir parlé devant le tribunal en 2019.

Aujourd’hui, l’ancien général Abdel Fattah el-Sissi, qui a été ministre de la Défense de Morsi, est le président. Il a remporté une élection pratiquement incontestée en 2018 avec 97,08 % des voix, et un référendum constitutionnel a prolongé son règne jusqu’en 2030.

L’armée a arrêté quelque 60 000 prisonniers politiques, selon des observateurs des droits de l’homme, mais des sources m’ont dit que le nombre pourrait être considérablement plus élevé.

Pourtant, l’expression politique perdure et les Égyptiens se sont taillé une place dans d’autres domaines au-delà des élections. politique. La littérature est un outil de rébellion, les romans graphiques capturent le changement social et les journalistes courageux poursuivent leur important travail.

Dans son nouveau livre Rire dans le noir : l’Egypte au rythme du changement, la journaliste cairote Yasmine El Rashidi documente la persévérance d’une jeune génération de musiciens. Elle dresse le portrait d’artistes mahraganat qui mélangent la culture hip-hop, le rap et la musique égyptienne pour raconter leurs propres histoires.

« Dans un environnement politique aussi lourd et oppressant que l’Égypte, c’est toujours un risque pour les gens de parler ouvertement de leurs opinions et de leurs expériences », écrit-elle. « La politique et l’art ne font qu’un pour le citoyen égyptien. Ils deviennent inséparables. »

El Rashidi écrit régulièrement pour la New York Review of Books et est l’auteur du roman de 2016 Chronique d’un dernier été. Je l’ai jointe par téléphone au Caire, et notre conversation a été légèrement modifiée et condensée.

Vous commencez le livre en ressassant l’histoire de la révolution de 2011 et du coup d’État de 2013, mais vous vous concentrez finalement sur la musique. Pourquoi donc?

Pour tous ceux qui ont vécu la révolution de 2011, il y a un sentiment d’échec et de défaite. Si l’on sort un peu de cela et que l’on regarde le quotidien du Caire où je vis, objectivement, cette idée que la révolution est morte, que le peuple se tait, j’ai pu voir que ce n’était pas le cas.

Il se passait quelque chose avec la jeunesse, mais pas dans la sphère politique. En écoutant simplement les conversations des jeunes dans les rues, dans les bus publics et dans le métro, j’ai pu voir qu’il y avait une génération qui arrivait à maturité qui semblait avoir un état d’esprit et une mentalité très différents de ceux de ma génération. Ils semblaient beaucoup plus libres dans leur expression. Je ne veux pas forcément dire politiquement, mais même en parlant de sexualité, ou dans leur ouverture à la mode, comme quand on regardait les jeunes garçons dans la rue, comment ils commençaient à s’habiller ou à se coiffer. Ils étaient évidemment influencés par ce qu’ils voyaient en Occident, mais ils ne semblaient pas aussi poussés à se conformer que ma génération l’a certainement fait.

Ce genre de musique sur lequel j’ai fini par écrire, le mahraganat, était quelque chose dont j’étais conscient en 2011, mais à l’époque, on ne l’appelait pas mahraganat. Mais la forme était déjà là, c’est-à-dire que c’était du genre rap ou hip-hop. Vous commenciez à entendre ces jeunes sur la place et au-delà, vous savez, rapper sur la vie.

En 2011, j’ai rencontré Sadate et Amr Haha, deux des personnes sur lesquelles j’écris dans le livre, et j’ai été entraîné dans cette sphère de la musique. Mais le livre n’a vu le jour que plusieurs années plus tard, lorsque le genre a commencé à avoir plus de succès. Vous avez commencé à l’entendre beaucoup plus fréquemment. Les gens ont commencé à en parler.

C’est à peu près à cette époque que ces deux choses se sont réunies pour moi : le constat sur cette jeune génération que je ressentais était assez différent du mien, et assez décomplexé. Et cette musique qui gagnait en popularité, que je commençais à réaliser que de plus en plus de jeunes écoutaient. C’était une expression de ce qu’ils pensaient et ressentaient.

Et au fur et à mesure que l’atmosphère politique devenait de plus en plus répressive, le genre ne faisait que croître, ce qui allait à l’encontre de nos convictions, ou des schémas antérieurs de notre histoire politique, puis nous sommes toujours revenus au silence lorsque la peur de la répression augmente. Dans ce cas, cela semblait être le contraire.

J’ai été surpris par la clarté avec laquelle vous avez dit que « l’Égypte est à son point le plus oppressif de son histoire moderne ». Mais vous décrivez également ce changement social et sociétal qui s’est produit. Comment concilier cela? Est-ce juste le travail de la contre-culture – et un genre musical contre-culturel entrant dans le courant dominant du pays ?

J’ai posé cette question dans chaque conversation que j’ai, ici avec des amis, avec des sources, avec des contacts, en particulier avec tout ce que le gouvernement fait pour essayer de contenir cette population, en termes de lois anti-manifestations, ou de répression et arrêter les personnes qui dénoncent leur situation économique.

Je connais un artisan, qui coud sur le marché des fabricants de tentes, qui a mis une vidéo sur Facebook en novembre dernier parlant du prix des choses et de la difficulté de la vie, et il a été enlevé de chez lui à quatre heures du matin et a disparu pendant un quelques semaines et a passé des mois en prison. Les histoires sont constantes.

Malgré tout ce que le gouvernement fait pour essayer de garder cela à distance, je suis constamment surpris qu’il ne s’attaque pas — et je vais dire le « problème », parce que je pense que c’est un problème, je pense que c’est un bombe à retardement — le problème de notre énorme population de jeunes.

Les jeunes sont extrêmement frustrés. Et ils sont décomplexés. J’ai l’impression qu’ils n’ont pas peur. Ils parcourent les rues avec beaucoup d’énergie. Et le gouvernement ne fait rien pour répondre à leurs besoins. Ils n’offrent pas d’espaces publics où ils peuvent être, ils n’offrent pas le genre d’emplois qui vont les attirer. Le gouvernement ne répond pas à leurs besoins et à leurs énergies.

Je ne pense pas qu’ils soient politiquement engagés ou conscients de la façon dont nous descendions dans la rue pour protester contre notre situation. Mais ils ont certainement une énergie qui peut se transformer en quelque chose qui provoquera une sorte d’instabilité politique. Je suis constamment surpris que le gouvernement ne les regarde pas et ne pense pas : « Eh bien, nous devons faire quelque chose, et faire quelque chose en termes de création d’opportunités pour eux, créer un espace public qui les engagera ». Pour être honnête, c’est un gros point d’interrogation pour moi.

Dans le livre, vous parlez des lignes rouges et comment elles ont changé au fil du temps, et comment ce genre de hip-hop défie les lignes rouges. Comment voyez-vous les lignes rouges aujourd’hui ? Et est-ce que l’un de ces rappeurs parle directement de Sissi ou du gouvernement ?

Pas directement dans leurs paroles. Il y a tellement de choses qui se disent qui ne sont pas ouvertement politiques, mais c’est politique. Lorsque vous parlez de circonstances économiques et que vous vous sentez très étouffé par le pays, lorsque vous parlez de ces choses, vous ne pouvez pas vraiment les séparer de la politique, même si vous ne vous adressez pas directement au gouvernement.

Pour en revenir aux lignes rouges : vous avancez prudemment. Je pense beaucoup plus à ce que je publie maintenant que je ne l’ai jamais fait. C’est arrivé à un point où quiconque s’exprime ou est actif sur les réseaux sociaux est un peu méfiant, parce que vous ne le savez pas.

D’un côté, on sait qu’il y a des choses qui choquent le gouvernement. D’un autre côté, c’est aussi assez arbitraire. C’est arbitraire en termes de qui vont-ils décider de faire un exemple de la prochaine. C’est arbitraire en termes de qui sait quand leur prochain message ou tweet va devenir viral, parce que ces choses irritent les autorités.

Après l’expérience de 2011 et des années qui ont suivi, il est impossible de se déconnecter de la politique du pays. Vous ne pouvez pas juste. C’est devenu une partie de notre façon de vivre et de respirer, d’une manière que pour certains d’entre nous ce n’était pas avant 2011.

Mais j’ai été conseillé à plusieurs reprises par des amis, « Vous devriez vraiment supprimer ce message. » Ou j’ai côtoyé des gens qui sont politiquement actifs et j’ai réfléchi deux ou trois fois à la formulation de quelque chose qu’ils vont publier, parce que vous ne savez plus.

La différence entre Sissi et Moubarak est que, sous Moubarak, c’était assez clair ce que vous pouviez et ne pouviez pas dire. Avec ce gouvernement, il y a beaucoup de zones grises. Vous ne savez tout simplement pas si vous allez dire quelque chose qui franchit une nouvelle ligne rouge, parce que ces lignes rouges changent, selon ce qui se passe au jour le jour.