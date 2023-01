Yasin Merchant, Ishpreet, Kreishh enregistrent des victoires faciles au premier tour

Le militant chevronné Yasin Merchant de Mumbai a montré la classe d’autrefois et a dépassé Asutosh Padhy d’Odisha en remportant une victoire 4-1 (77-20, 69-47, 0-91, 65-40 et 75-68) dans un tour de 64 matchs au meilleur des 7 cadres du National Sports Club of India (NSCI) All India Snooker Open 2023.

Pendant ce temps, les prodiges de Yasin Ishpreet Singh Chadha et Kreishh Gurbaxani, tous deux de Mumbai, ont également confortablement remporté leurs matchs respectifs pour se qualifier pour les huitièmes de finale lors de l’événement de prix Rs 13 lakh à la salle de billard NSCI ici lundi.

L’ancien champion national et actuel n ° 3 indien Ishpreet a battu son compatriote Rishabh Kumar sur une ligne droite rapide 4-0 (62-39, 90-39, 104 (91) -0, 83-12). Ishpreet était en contrôle total et a construit une pause de 91 dans le troisième cadre.

Kreishh, un ancien champion national sub-junior qui avait remporté à la fois le snooker et le champion de billard en 2020, était en pleine forme et a compilé une énorme pause de 103 points dans le deuxième cadre et a ensuite envoyé le cueist chevronné des chemins de fer Rafat Habib (Rly) s’écraser à 4-1 (12-71, 103-29, 71-13, 73-43, 84-12) victoire.

Le double champion d’Asie de snooker Yasin Merchant s’est rapidement installé et s’est mis en pot régulièrement et bien qu’il n’ait pas réussi à construire une pause importante, il a quand même réussi à franchir confortablement la ligne d’arrivée pour s’assurer une place au tour suivant.

En revanche, le jeune cueist d’Odisha, Asutosh, semblait impressionné par la finesse de son adversaire et n’a pas été en mesure de profiter des nombreuses occasions et, à l’exception d’une belle pause de 83 dans le troisième cadre qu’il a remporté, il a joué bien en dessous de la normale.

Résultats – huitièmes de finale : Yasin Merchant (Mum) a battu Asutosh Padhy (Odi) 4-1 (77-20, 69-47, 0-91(83), 65-40, 75-68) ; Ishpreet Singh Chadha (Maman) a battu Rishabh Kumar (Maman) 4-0 (62-39, 90-39, 104(91)-0, 83-12) ; Kreishh Gurbaxani (Mum) a battu Rafat Habib (Rly) 4-1 (12-71, 103(103)-29, 71-13, 73-43, 84-12) ; Paras Gupta a battu Aashit Pandiya (Maman) 4-2 (28-101(96*), 30-61(53), 72-21, 68-57, 78-40, 76-22) ; Nitesh Madan (Rly) a battu Abhishek Bajaj (Mum) 4-0 (80-32, 105-21, 70-56, 57-45) ; Shahbaz Khan (Maman) a battu Amanullah Shaikh (AP) 4-3 (65-15, 103(52)-0, 19-67, 40-71, 34-59, 81-13, 70-51) ; Jaison Malhotra a battu Faisal Khan (Rly) 4-1 (29-77, 65-43, 92(92)-2, 61(54)-24, 56-28).

