Yashraj Mukhate imagine Besharam Rang de Pathaan comme une chanson des années 60, la vidéo devient virale

La fièvre de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Pathaan de John Abraham a conquis le monde. De temps en temps, nous tombons sur des vidéos d’influenceurs et de fans des médias sociaux recréant et dansant sur les chansons du film. Maintenant, le musicien Yashraj Mukhate s’est également joint à la fête avec son interprétation de Besharam Rang. Il est connu pour ses interprétations hilarantes et originales de morceaux et de dialogues populaires de Bollywood. Le musicien a imaginé comment ça sonnerait si la chanson était faite dans les années 60. Dans la légende, il a écrit “désolé” et a tagué Vishal et Shekhar.

La vidéo commence par Yash essayant d’expliquer comment un numéro plein d’entrain sonnerait s’il était enregistré dans les années 60. Plus loin, dans la vidéo, vous pouvez voir des scènes mettant en vedette Shammi Kapoor avec une version lente et triste de la chanson jouée en arrière-plan. Regardez par vous-même :

La vidéo, mise en ligne depuis, est devenue virale. “Maintenant, prenez une chanson des années 60 et faites un faadu complet comme la chanson de Besharam Rang”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Ce morceau doit être un morceau rejeté des années 60, c’est la preuve.”

Pendant ce temps, plus tôt, Yashraj a porté le crossover Pathaan et Tiger à une autre hauteur et pour cela, a même reçu une offre du compositeur Jhoome Jo Pathaan Vishal Dadlani pour une collaboration. Partageant la vidéo sur Instagram, il l’a sous-titrée, “Bohot zor se gaana aaya mujhe (je voulais chanter).” Le message a suscité beaucoup d’amour de la part des célébrités et des fans. Vishal Dadlani, qui a composé la chanson tendance avec Sheykhar Ravjiani, a réagi au clip avec des icônes qui rient. Il a ajouté : « Haha, wah ! Poora banaiye, collab release karte hain (composez la chanson complète, puis nous sortirons une collab) !” Un Yashraj Mukhate excité a immédiatement répondu: “OMG (Oh mon Dieu), dessus!”

Ce n’est pas la première fois que Yashraj Mukhate attire l’attention de Vishal Dadlani avec son goût musical unique. Plus tôt, l’influenceur des médias sociaux a mis en ligne une reprise mélodieuse de la chanson Meherbaan du film Bang Bang! de Hrithik Roshan et Katrina Kaif. Il a été composé à l’origine par Vishal-Sheykhar. “J’ai eu de très belles réactions pour cela sur l’histoire isiliye socha post kar hi dete hai. Vishal, Sheykhar, mes favoris de tous les temps », Yashraj a légendé la vidéo. En quelques heures, Vishal Dadlani a laissé un commentaire qui disait : « Joli ! Kitne alag-alag tarah se brillant ho, mec (comme tu es brillant) ! Mais honnêtement… j’attendais qu’un génie comique éclate ! Humko bhi kabhi viral kar do (rendez-nous aussi viral parfois) !”

