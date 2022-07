Yashraj Mukhate a un nouveau bop et Ayushmann Khurrana l’adore

La tendance emblématique Pawri Hori Hai n’a pas besoin d’être introduite, et son compositeur non plus. Après avoir rendu tout le monde fou avec ses compositions musicales originales Twada Kutta Tommy et Kokila Ben, le musicien Yashraj Mukhate est de nouveau de retour en force. Envoyant les internautes dans une frénésie, cette fois le compositeur de musique a converti la vidéo virale de Shafeek Meri Baat Suno en une chanson. Et avons-nous vraiment besoin de vous dire qu’il a pris d’assaut Internet ? Connu pour créer de la musique à partir de tendances virales, Yashraj ajoute des airs accrocheurs et des rythmes énergiques à des paroles ou des dialogues viraux non conventionnels sur Internet, nous laissant tous rire de tout notre cœur.

Laissant tomber la vidéo de sa dernière composition hilarante vendredi sur son compte Instagram officiel, Yashraj a écrit dans la légende, « Badtameez kahika. Identifiez la fille dans les commentaires si vous trouvez son profil », a-t-il terminé la légende avec le hashtag Dialogue with Beats. La vidéo s’ouvre en montrant Yashraj en train de chanter, puis le clip viral apparaît, dont la célèbre phrase “Iska yeh matlab nahi hai ki tum mujhe I love you bol do” a été convertie en un refrain de cette chanson. Alors que la vidéo hilarante vous obligera à la jouer en boucle, elle vous fera également commencer à fredonner en synchronisation avec la chanson.

Inutile de dire que la section des commentaires est inondée de légions de compliments et de louanges. Outre les internautes, Ayushmann Khurrana a également reconnu la vidéo et a continué à l’aimer. Un utilisateur a écrit : « Tellement accrocheur mec ! Tous vos morceaux méritent d’être dans des films à gros budget et plus encore ! » Un autre a commenté: «Je veux un album à part entière avec un minimum de chansons de 3 minutes. Bolo kab hoga yeh sapna pura » Un troisième utilisateur a commenté : « Mec, j’aime cet homme ! Votre talent est incroyable !” Pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo de la femme est devenue virale en décembre 2020, qui a également été convertie en plusieurs mèmes viraux.

