Samantha Ruth Prabhu se prépare pour une autre performance et un film époustouflants. L’actrice a Hari-Harishc’est Yachoda en cours. Hier encore, le teaser de Yashoda a été libéré et mon garçon, ça a époustouflé tout le monde. Yashoda est un thriller de science-fiction, mais la tournure que les créateurs ont apportée au personnage de Samantha Ruth Prabhu est la plus inattendue. Lorsque l’affiche de Yashoda est sortie, il n’y avait aucune mention du gros rebondissement. On a beaucoup parlé de l’affiche et du film. Cependant, le Bande-annonce de Yashoda et les côtelettes d’acteur de Samantha ont laissé tout le monde sans voix. C’est aussi un film très spécial pour Samantha.

Samantha Ruth Prabhu emballe le coup de poing dans le teaser de Yashoda

Parlons du teaser de Yashoda avec Samantha Ruth Prabhu. L’actrice s’empare de tout l’écran et de la vedette dans le teaser. Aucun autre personnage n’est révélé dans le teaser à part Yashoda de Samantha et le teaser ne déçoit pas. En fait, il sert tous les éléments de sensations fortes et de mystère. Et le gros problème avec le barreur Hari-Harish est le fait qu’il est démontré que Yashoda est enceinte. Oui, tu l’as bien lu. Le personnage de Samantha Ruth Prabhu est enceinte et est enfermé dans un labyrinthe ou kidnappé / retenu en otage pour une raison quelconque si nous regardons le teaser de Yashoda. Yashoda exécute toutes les cascades malgré sa grossesse. ICYMI, découvrez le teaser de Yashoda ici :

Yashoda est très spécial pour Samantha

Le fait que le personnage de Samantha soit enceinte est ce qui rend le film spécial pour elle. Pour les non-initiés, des mois après son divorce avec Naga Chaitanya, les rumeurs allaient bon train selon lesquelles Samantha avait avorté. La nouvelle avait envoyé une onde de choc dans le monde du divertissement. Samantha avait exprimé sa déception face à la même chose dans une note sincère. Plus tard, la productrice de films de Samantha Ruth Prabhu, Neelima Guna (Shaakuntalam), a fait une révélation choquante. Lorsque le producteur a approché Sam avec Shaakuntalam, l’actrice leur a demandé de planifier le tournage de manière à ce qu’il se termine en juillet/août. Neelima a révélé que Sam lui avait dit qu’elle et Naga Chaitanya prévoyaient de fonder une famille ensemble. Samantha avait hâte d’être mère et elle avait précisé que la maternité serait sa première priorité après cela.

Maintenant, on verra Samantha jouer une femme enceinte à Yashoda. Le teaser est empreint de mystère et de sensations fortes. Samantha offre une performance incroyable juste dans le teaser qui laissera les fans en redemander. Avec l’angoisse, la douleur, la confusion et l’impuissance, Samantha vous accroche au film en 60 secondes.