Yashoda: Samantha Ruth Prabhu est de retour en force dans ce drame émotionnel avec les bons frissons

Sarvepalli Bhavana

Samantha Ruth Prabhu est de retour sur grand écran après deux longues années avec Yashoda. Réalisé par Hari et Harish Narayan, qui font leurs débuts en tant que réalisateur en télougou avec ce film, Yashoda a Varalaxmi Sarathkumar et Unni Mukundan jouant des rôles clés. Yashoda est sorti sur les écrans aujourd’hui et répond à toutes les attentes des fans et du public de Samantha. Voici notre avis

Introduction:

Un modèle populaire meurt dans un accident et l’affaire fait l’objet d’une enquête. Bientôt, les flics révèlent que sa mort était un meurtre planifié. Et les flics commencent à creuser plus profondément pour découvrir le motif du meurtre d’Aarushi et découvrir qu’il y a une grande mafia médicale qui se passe dans le domaine de la beauté, qui a été découverte par Aarushi.

De l’autre côté de cette médaille se trouve un centre de maternité de substitution où des femmes financièrement arriérées deviennent des mères porteuses et en tirent des revenus énormes. Mais cette installation de substitution n’est pas ce que nous voyons. Il y a une autre mafia médicale à l’œuvre à l’intérieur qui n’est pas connue du monde extérieur. Aucune femme enceinte qui entre dans cet établissement n’est autorisée à avoir un quelconque lien avec le monde extérieur. Yashoda (Samantha) est également l’une de ces femmes qui entre dans l’établissement pour donner naissance à un enfant et se rend vite compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Lorsqu’elle découvre la vérité derrière tous les crimes qui se produisent à l’intérieur de cet établissement, elle apprend les vraies couleurs de Madhu (Varalaxmi Sarathkumar) et Gowtham (Unni Mukundan).

Plus tard, Yashoda dévoile le masque et révèle qu’elle est dans l’établissement avec un motif. Quel est le lien entre Aarushi et cette installation et qu’est-ce que les cerveaux derrière ce crime essaient de cacher ? C’est quelque chose que vous devez regarder sur grand écran.

Ce qui est chaud?

Samantha a livré sa meilleure performance en carrière. Elle est exceptionnelle en tant que Yashoda. Elle fait parfaitement ressortir l’angoisse, la frustration et les émotions d’une femme impuissante et agitée. Les séquences de cascades d’action sont également impressionnantes et Samantha s’est vraiment surpassée. Surtout en gardant à l’esprit son état de santé, et cela aussi, sans en informer les réalisateurs du film, elle a fait au-delà de son mieux et a répondu aux attentes du public et de ses fans.

Les acteurs Varalaxmi Sarathkumar et les personnages d’Unni Mukundan sont des surprises. Ces deux acteurs polyvalents vous étourdiront à l’écran avec leur performance. Les acteurs Kalpika Ganesh et Divya Sripada ont fait du bon travail en tant que collègues femmes porteuses de Samantha. Murali Sharma, Sampath et Shatru seront vus jouer aux flics et ils font avancer toute l’histoire.

Les réalisateurs Hari et Harish Narayana ont proposé un scénario sans failles. Le scénario est aussi le point et chaque scène a un sens et une raison. Ils ont exposé la mafia derrière la maternité de substitution en ajoutant beaucoup d’émotions à l’histoire. Avec des rebondissements imprévisibles et inattendus, ils ont fait un excellent travail d’écriture. Pulagam Chinnarayana et Bhagyalakshmi Challa, les auteurs des dialogues, ont besoin d’une mention spéciale ici.

L’ensemble du directeur artistique Ashoka est impeccable. La conception de la production est également incroyable et chaque petite propriété visible à l’écran est appropriée. Les costumes de Samantha de Preetham Jukalker sont comme un air frais à l’écran et très apaisants pour les yeux. La musique et la musique de fond de Mani Sharma élèvent chaque scène, en particulier celles qui sont chargées d’émotions. Félicitations à la productrice Sivalenka Krishna Prasad pour n’avoir ménagé aucun effort lorsqu’il s’agit de faire des folies sur ce projet.

Action, chorégraphes, Yanick Ben et Venkat ont chorégraphié des séquences de cascades vertigineuses et effrayantes.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Au départ, l’histoire sonne et se sent ennuyeuse. Les réalisateurs ont pris beaucoup de temps pour développer l’histoire et nous emmener dans l’intrigue réelle. Certaines scènes de l’établissement semblent inutiles. Le film aurait été beaucoup plus net si de telles scènes avaient été évitées ou supprimées.

Verdict BL :

Samantha est à nouveau une héroïne du film. Cette actrice a prouvé qu’elle est l’une des actrices les plus polyvalentes et bancables du pays. De plus, elle est de retour à l’écran après deux longues années et c’est surtout ce qui fait que le film vaut la peine d’être vu.

Classement BL: 3,5 étoiles