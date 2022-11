Yashoda : la vedette de Samantha Ruth Prabhu a déjà fait de gros profits avant sa sortie avec ses droits de cinéma et de satellite [Full Report]

Samantha Ruth Prabhu est actuellement au sommet de sa carrière. Elle a atteint un grand niveau de célébrité et a réussi à se créer un grand nombre de fans. Elle fait partie des stars les mieux payées et les plus bancables de l’industrie cinématographique du Sud. Sa chanson Oo Antava à Pushpa a été un grand succès. Désormais, la diva attend avec impatience la sortie de son film Yashoda. Il va sortir en salles aujourd’hui mais il semble que le film ait déjà fait beaucoup d’argent avant sa sortie. Voici comment.

Yashoda est déjà un grand succès ?

Si les dernières mises à jour sont quelque chose à dire, le film Yashoda de Samantha Ruth Prabhu a déjà fait plus de Rs 55 crore avec son satellite, ses droits numériques et plus encore. Le critique de cinéma et analyste commercial Ramesh Bala a partagé un rapport suggérant la même chose. Les droits numériques de Yashoda ont été vendus pour Rs 24 crore tandis que les droits satellite ont été vendus pour 13 crore. Le pré-buzz théâtral est d’environ Rs 12 crore.

. @Samanthaprabhu2 a une excellente affaires de pré-sortie de sa sortie de vendredi #Yashoda Numérique – 24cr Satellite – 13cr Hindi – 3.5cr Outre-mer – 2.5cr Théâtre – 12 cr Plus de 55 crs, le marché du film centré sur l’héroïne de Samantha.. ? pic.twitter.com/gN2XP1523k Ramesh Bala (@rameshlaus) 9 novembre 2022

La bande-annonce de Yashoda a reçu une réponse tonitruante de la part des masses et on s’attend à ce que le film fasse des merveilles au box-office. Ce n’est qu’hier que Samantha Ruth Prabhu a exprimé son enthousiasme et sa nervosité pour la sortie du film. Elle a également souhaité bonne chance à l’équipe de Yashoda.

Samantha Ruth Prabhu a également fait la une des journaux ces derniers jours en révélant son diagnostic de myosite. Il s’agit d’une maladie auto-immune pour laquelle elle suit le traitement à l’étranger.