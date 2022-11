Yashoda BTS: Samantha Ruth Prabhu partage ce qui s’est passé dans sa séquence d’action dans le blockbuster

La star de Yashoda, Samantha Ruth Prabhu, a le vent en poupe. L’actrice embrase le box-office avec son dernier film Yashoda. Le film impressionne le public en Inde et à l’étranger. L’actrice a récemment fait la une des journaux pour avoir reçu un diagnostic de myosite et suivre un traitement pour la même chose. Cependant, elle a dit que cela la ralentirait. Et on peut voir son zèle dans sa performance, en particulier les scènes d’action de Yashoda. Samantha Ruth Prabhu a maintenant partagé une vidéo BTS des plateaux où elle tourne pour ces séquences pleines d’action. Elle a suivi une formation difficile pour rendre justice à son rôle et cela se voit. L’actrice s’est définitivement surpassée et ses efforts sont bien représentés dans le rôle sensible mais féroce qu’elle joue dans le film. Alors que nous l’avons vue dans un avatar difficile dans The Family Man 2 où elle jouait Raji, à Yashoda, elle a pris un cran plus haut. Et après sa danse torride sur Oo Antava dans Pushpa, c’est un délice de voir Samantha dans ce rôle. Regardez la vidéo pour voir ce qui s’est passé dans le dernier rôle d’action de Samantha.