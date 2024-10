Yashma Gill dit qu’elle ne quittera pas l’industrie du divertissement – Célébrité

Yashma Gill veut que vous sachiez qu’elle ne quitte pas encore l’industrie du divertissement. L’acteur a publié une clarification sur les réseaux sociaux après que sa présentation au prédicateur religieux Dr Zakir Naik ait été mal interprétée lors de sa conférence à la Governor House à Karachi.

Dans une histoire Instagram partagée dimanche soir, l’acteur a déclaré qu’elle avait assisté à la conférence et qu’elle avait eu l’occasion de parler de choses avec lesquelles elle lutte personnellement dans son propre cheminement spirituel.

« En parlant, j’ai fait une déclaration qui n’a probablement pas été dite de la manière la plus complète et à cause du bruit de la foule et du micro qui s’éteignait encore et encore, peut-être que la distorsion au début donnait l’impression que j’avais quitté le métier d’acteur. industrie », a-t-elle déclaré.

«Je voudrais dissiper tout malentendu formé de ma part, car je suis toujours actrice et travailleuse et le fait d’être actrice n’a été mentionné que comme ma profession avant de poser la question. Je suis sûr que cela aura beaucoup plus de sens si la vidéo entière est regardée dès le début.

Dans vidéos Lors de l’événement, Gill s’est présentée comme une actrice et a parlé de « tomber dans le piège de l’athéisme » pendant ses années d’université. Elle a dit qu’elle avait été « ramenée à [her] religion »à cause des vidéos et des conférences du Dr Naik. Elle a également posé une question sur la prédestination et le libre arbitre.

En répondant à sa question, le Dr Naik l’a qualifiée par erreur d’ancienne actrice, ce qui a semé la confusion.

Dans son histoire Instagram, Gill a déclaré qu’elle ne savait pas ce que l’avenir lui réservait, mais pour l’instant, elle est toujours en quête de « trouver un équilibre entre deen et dounya».

Elle a apprécié le point de vue du Dr Naik et a déclaré qu’il avait joué un rôle important en la rapprochant de sa religion, en encourageant les gens à assister à ses conférences.

Dans un article ultérieur, elle a précisé qu’elle n’était pas en mesure de corriger le malentendu sur place car il aurait été irrespectueux de l’interrompre pendant qu’il parlait.

Le Dr Naik est au Pakistan pour un voyage d’un mois cela le verra donner des conférences dans les grandes villes du pays, notamment Karachi, Islamabad et Lahore. Il s’agit de la première visite de Naik au Pakistan depuis trois décennies – la dernière fois qu’il s’est rendu en 1992, lorsqu’il a rencontré l’érudit religieux Dr Israr Ahmed à Lahore avant de retourner en Inde.

Bien qu’originaire de l’Inde, le prédicateur réside actuellement en Malaisie en raison de problèmes juridiques dans son pays d’origine, qui a demandé son extradition dans plusieurs cas.