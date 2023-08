Yashica Dutt réagit après la remarque « opportuniste » d’Anurag Kashyap au milieu de la controverse de Made In Heaven saison 2

Les créateurs de Made In Heaven 2 font l’actualité depuis sa sortie après qu’un auteur dalit, Yashica Dutt, les ait accusés d’utiliser son travail sans sa permission ni son crédit.

L’auteur/journaliste Yashica Dutt s’est rendu mercredi sur Instagram et a écrit une note après que le cinéaste Anurag Kashyap soit venu soutenir les créateurs de Made In Heaven 2 et a qualifié l’auteur d’« opportuniste ».

Les créateurs de Made In Heaven 2 font l’actualité depuis sa sortie après qu’un auteur dalit, Yashica Dutt, les ait accusés d’utiliser son travail sans sa permission ni son crédit. Après le commentaire d’Anurag, elle s’est rendue sur Instagram et a écrit une longue note. Elle a écrit : « Mise à jour : en réponse à ma douce demande de reconnaissance pour un épisode qui utilisait de manière flagrante mon image, les créateurs de MIH ont publié une déclaration hostile le qualifiant de « trompeur ». Était-ce également trompeur lorsqu’Alankrita Shrivastava, scénariste et réalisatrice de la série et cosignée de cette déclaration condescendante, a demandé un rendez-vous avec moi à New York le 15 juillet 2022 qui a duré cinq heures ? Où elle m’a tout demandé sur ma vie mais a refusé de révéler quoi que ce soit sur ses intentions.





Elle a ajouté : « La distorsion de ce récit vise à protéger l’image ‘progressiste’ du Bollywood indépendant alors qu’ils continuent de voler la vie des Dalits, les réduisant au silence lorsqu’ils demandent le crédit qui leur revient. Même les « avant-gardes » en sont complices. J’ai un immense respect pour la lutte de Neeraj Ghaywan pour faire sa place au sein de ces structures de pouvoir de la savarna. Mais je ne l’ai jamais rencontré ni lui ai raconté mon histoire. J’ai rencontré Alankrita Shrivastava. Aujourd’hui, les mêmes structures de pouvoir de la savarna nous opposent les uns aux autres tout en obligeant Ghaywan à répondre publiquement de son vol flagrant. J’espère que ce moment est une leçon que nos histoires ne sont pas à prendre sans crédit ni autorisation. Ce vol de main d’œuvre dalit prend fin maintenant. Jai Bhim! »

Dans une récente conversation avec Bollywood Hungama, Anurag Kashyap a expliqué avoir « peur » lorsque des personnes qui lui sont chères sont attaquées et a déclaré : « J’ai peur lorsque des personnes qui me sont chères sont attaquées. Je suis très affecté par beaucoup de choses. J’ai vu tout le voyage de disons, par exemple, [Neeraj] Ghaywan, et combien de temps il a mis pour s’exprimer, trouver le courage et trouver une voix pour commencer à s’exprimer. Et puis je l’ai vu être annulé en une journée sur les réseaux sociaux. Cela me touche beaucoup. »

Le cinéaste a également remis en question les motivations de Yashica Dutt et a déclaré : « Est-ce vraiment un si gros problème ? » a demandé Kashyap. « C’est une question très discutable. N’importe qui peut débattre. Si le problème est vraiment si grave, pourquoi attaquez-vous cette autre personne, qui avant vous a dit que j’utilisais ce mot ? Ensuite, vous recherchez une validation, alors vous n’êtes pas vraiment préoccupé par le problème. Parce qu’alors on ne peut pas être double. Vous attaquez également ce type, et vous attaquez celui qui, avant vous, a dit quelque chose sur un blog. Vous recherchez donc simplement une validation. Pour moi, cela ressemble à un opportuniste. Rien de plus que ça. »