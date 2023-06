Yashasvi Jaiswal remporte le premier appel pour les tests Windies, Pujara abandonné

La BCCI a annoncé vendredi l’équipe de Team India pour deux tests et trois ODI contre les Antilles. Yashasvi Jaiswal, à la suite de sa saison décisive dans la Premier League indienne (IPL), a remporté sa première convocation en Inde, tandis que le stimulateur Mukesh Kumar a également remporté sa première convocation de test. Dans un autre développement énorme, le batteur vétéran Cheteshwar Pujara a été retiré du côté pour la série de tests de deux matchs. Rohit Sharma dirigera l’équipe dans les tests et les ODI, tandis qu’Ajinkya Rahane et Hardik Pandya le remplaceront respectivement dans les tests et les ODI.

L’ouvreur du CSK et du Maharashtra, Ruturaj Gaikwad, a réussi à trouver une place dans les deux équipes, tandis que le stimulateur vétéran Umesh Yadav a également été exclu de l’équipe de test. Pendant ce temps, Sanju Samson a également été rappelé du côté de l’ODI.

« Le comité de sélection masculin a choisi l’équipe indienne pour la prochaine série de tests de deux matchs et trois ODI contre les Antilles. L’Inde devrait également jouer cinq T20I et l’équipe pour la même chose sera annoncée plus tard », a déclaré la BCCI dans un déclaration.

L’Inde et les Antilles joueront également cinq T20I après la conclusion des séries Test et ODI, respectivement.

L’équipe de test de l’Inde: Rohit Sharma (capitaine), Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad, Virat Kohli, Yashasvi Jaiswal, Ajinkya Rahane (vice-capitaine), KS Bharat (gardien de guichet), Ishan Kishan (gardien de guichet), Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Axar Patel, Mohd. Siraj, Mukesh Kumar, Jaydev Unadkat, Navdeep Saini.

L’équipe indienne ODI: Rohit Sharma (capitaine), Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad, Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, Sanju Samson (gardien de guichet), Ishan Kishan (gardien de guichet), Hardik Pandya (vice-capitaine), Shardul Thakur, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Jaydev Unadkat, Mohd. Siraj, Umran Malik, Mukesh Kumar.