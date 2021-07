Yash, star du chapitre 2, et les nouvelles photos de pendaison de crémaillère de sa femme Radhika Pandit deviennent VIRALES

La superstar de Kannada Yash, connue sous le nom de Rocking Star, fait la une des journaux après que des photos de lui, de sa femme actrice Radhika Pandit et de sa mère Pushpa, soient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Les photos proviennent de la pendaison de crémaillère de Yash et Radhika qui a eu lieu le jeudi 1er juillet. Le couple de célébrités a eu un pooja traditionnel dans leur nouvelle maison à Bengaluru et quelques photos de la famille en train de faire du pooja ont pris d’assaut Internet.

Yash a acheté la maison à Prestige Golf Apartments, Bangalore. Les intérieurs de la maison duraient depuis un certain temps, et maintenant que c’est terminé, la famille a emménagé dans l’espace.

Jetez un œil aux photos ici :

En parlant de Yash, il se prépare pour la sortie de ‘KGF Chapter 2’. Le film fait suite au blockbuster Kannada « KGF: Chapter 1 », qui mettait également en vedette Yash avec Tamannaah Bhatia et Ananth Nag.

‘KGF Chapter 2’ est prêt à sortir, mais en raison de Covid, la sortie de ce film a été reportée indéfiniment par ses créateurs. Yash joue le rôle principal, tandis que la superstar de Bollywood, Sanjay Dutt joue le rôle d’antagoniste dans ce film. Sa distribution d’ensemble a suscité beaucoup de réactions positives parmi les cinéphiles. Il s’agit d’une franchise multilingue.

En ce qui concerne la sortie de ‘KGF: Chapter 2’, certains médias suggèrent que le film pourrait sortir le 9 septembre. Cependant, il n’y a eu aucune confirmation officielle. Quant à sa sortie sur OTT, Yash avait précédemment précisé qu’ils ne sortiraient pas le film sur OTT.

Dans un tweet, Yash avait écrit : « Je ne sais pas d’où viennent ces reportages. Il n’est absolument pas question de sortir KGF 2 sur la plateforme OTT. L’ensemble du film est conçu comme une expérience sur grand écran. Mon réalisateur Prashanth Neel et moi savons quelles sont les attentes du public. Ils veulent que tout soit beaucoup plus grand, beaucoup plus somptueux que dans le premier film. Je ne peux pas laisser tomber mes fans. Jamais ! »