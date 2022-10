Yash, star du chapitre 2 du KGF, pose avec le champion de F1 Lewis Hamilton, une photo casse Internet

Né Naveen Kumar Gowda, Yash est devenu une véritable superstar pan-indienne après le succès retentissant de sa dernière sortie en salles, KGF Chapter 2, qui a battu des records au box-office, devenant le troisième film le plus rentable de l’histoire du cinéma indien derrière celui d’Aamir Khan. Baahubali 2 de Dangal et SS Rajamouli: la conclusion .

Maintenant, une photo devient virale sur Internet dans laquelle Yash est vu en train de poser avec le champion de F1 Lewis Hamilton, qui détient le record du monde de remporter le nombre maximum de titres de champion du monde à égalité avec le pilote de course allemand Michael Schumacher, au centre de tir tactique. Taran Tactical, fondée par le tireur sportif américain et champion du monde Taran Butler. La photo a été partagée par Ryan Pettijohn qui travaille dans l’établissement. Il est également vu sur la photo avec l’actrice hollywoodienne Ella Balinska, qui a joué dans des films comme Resident Evil et Charlie’s Angels.





Plus tôt, le 29 septembre, Yash a partagé une vidéo de Taran Tactical dans laquelle il a été vu en train de pratiquer ses talents de tireur avec le réalisateur d’action hollywoodien JJ Perry. En plus de publier le clip, l’acteur a écrit : “Il y a toujours un moyen d’atteindre la cible, le défi est de la repérer !! Merci mon gars @jjlocoperry, quelle journée fantastique ! La prochaine fois, ce sera Kalachnikov !!” .





Dans une scène passionnante pleine d’action dans le chapitre 2 de KGF, qui se produit juste après l’intervalle, Rocky Bhai de Yash anéantit toute la bande de l’antagoniste Adheera, joué par Sanjay Dutt. C’est devenu l’une des séquences les plus inoubliables du réalisateur Prashanth Neel sorti le 14 avril.

Outre Yash et Sanjay Dutt, l’acteur KGF Chapter 2 met en vedette Raveena Tandon dans le rôle du Premier ministre indien Ramika Sen dans les années 1980, Srinidhi Shetty dans le rôle de l’amoureuse de Rocky Reena Desai, Rao Ramesh dans le rôle de l’officier du CBI Kanneganti Raghavan et Prakash Raj dans le rôle de Vijayendra Ingalagi qui raconte L’histoire de Rocky.