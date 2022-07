Yash, star du chapitre 2 du KGF, passe des vacances avec sa femme Radhika Pandit, les photos d’un endroit exotique deviennent virales

La star de KGF Chapter 2, Yash, se prélasse dans la gloire de son récent blockbuster. La suite tant attendue de KGF est devenue le film Kannada le plus rentable et même l’un des films indiens les plus rentables. La rockeuse star Yash est partie en vacances avec sa femme Radhika Pandit et apprécie d’être “perdue” dans les ruelles d’un lieu exotique.

Yash et Radhika ont partagé une publication de carrousel dans laquelle le duo a partagé quelques instants de leurs vacances. Ils ressemblent à un couple à bascule dur. Dans le message, le duo a résumé leurs moments en déclarant : “Dans le monde de Cheese and Gelato… où le soleil traîne jusqu’à tard ! Injoignable pour le moment… perdu dans un pays très lointain.”

Voici le poste







En un rien de temps, leur message a mis le feu à Internet, et les internautes louent leur “patron” pour avoir fixé des objectifs familiaux élevés. Yash est devenu une sensation nationale après le chapitre 2 de KGF. En plus d’être un acteur élégant et dynamique, Yash est également un père de famille passionné. Ses publications sur Instagram et Twitter font toujours sensation. Mais cette fois, sa femme, l’actrice Ridhima Pandit, a cassé Internet. La femme de Yash a partagé une photo de famille pour célébrer le 500e post Instagram.

Sur la photo, le beau Yash, l’adorable Pandit pose avec leurs petits paquets de joie, leur fils Athrav et leur fille Arya. Ridhima a posté la photo avec une légende qui dit : “Une photo spéciale pour ma 500e photo !” Dès que Ridhima a laissé tomber la photo, plusieurs internautes l’ont savourée en l’appelant “la meilleure chose sur Internet”. Un utilisateur a affirmé, “qu’il s’agisse du 500e ou du 5000e message, notre enthousiasme de voir votre nouveau message ne changera jamais maman.”