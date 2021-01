Yash s’est récemment envolé pour les Maldives pour des vacances avec sa famille. Il a décidé de prendre une pause bien méritée après avoir terminé le tournage et avant le début des promotions de son prochain film KGF: Chapitre 2. Rejoindre Yash est sa femme Radhika Pandit et leurs enfants, Ayra et Yatharv. La famille est partie ensemble après des mois et était heureuse d’activer le mode vacance.

Yash a donné un aperçu de la façon dont la famille profite au maximum de son temps dans cet endroit exotique. Les photos partagées par Yash sur Instagram montrent la famille de quatre personnes profitant au maximum de leur voyage en créant de beaux souvenirs ensemble. Tous les éloges pour le lieu exotique en publiant les photos, Yash a écrit que s’il y avait un paradis tropical quelque part «alors ce serait celui-là».

La première des quatre photos partagées par Yash montre le couple posant pour une photo de famille avec leurs enfants dans leurs bras. Le second est un joli candide de Yash avec sa petite fille Ayra. Le prochain est un moment père-fils réconfortant sous le soleil. Yash clique sur un selfie avec son fils alors que le duo donne des expressions loufoques à la caméra. Le dernier de la série a Yash et Radhika se prélassant au soleil couchant posant pour un selfie heureux.

Radhika, de son côté, a profité de ses histoires Instagram pour partager une photo candide d’Ayra jouant avec du sable. La petite porte une jolie tenue imprimée de couleur jaune alors qu’elle est absorbée par son jeu.

Une autre image partagée par Radhika était attachante. Il montre Yash et Yatharv détournant les yeux de la caméra pendant que Radhika plante un baiser sur la joue de son mari.

Dans KGF Chapter 2, Sanjay Dutt rejoindra Yash pour jouer le personnage d’un antagoniste appelé Adheera. Le réalisateur Prashanth Neel met également en vedette Raveena Tandon, Srinidhi Shetty et Prakash Raj dans des rôles cruciaux. Le teaser du film dévoilé récemment s’est ouvert aux critiques tonitruantes. La sortie du film est prévue pour l’été de cette année.