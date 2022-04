Yash révèle que Sanjay Dutt et Raveena Tandon ont été approchés pour la préquelle

KGF Chapter 2 écrit actuellement une histoire glorieuse au box-office, et le film est en mode déchaînement pour battre des records. Le voyage qui a commencé en 2018 a conduit à une franchise à succès. La deuxième partie s’est améliorée alors que deux nouveaux membres de la distribution ont ajouté plus de kilométrage à la franchise, Sanjay Dutt et Raveena Tandon. Ces deux stars de Bollywood ont fait leur entrée dans le chapitre 2 pour les rôles cruciaux d’Adheera et de Ramika Sen respectivement. Cependant, Yash alias Rocky a révélé que les deux acteurs avaient également été approchés au cours de la partie 1. En parlant à ABP News, Yash l’a confirmé en disant : « Nous les avons vraiment approchés (Sanjay et Raveena) pour le chapitre 1, mais comme le rôle était petit, il était très difficile pour quiconque de décider. » Yash a poursuivi: « Ils ont quand même été assez gentils pour envisager le rôle, et ils ont aimé l’idée. »

Yash a en outre expliqué pourquoi Sanjay et Raveena ne faisaient pas partie de la partie 1 en affirmant: « C’était une partie délicate pour nous, car nous ne montrions qu’un aperçu de ces personnages. Ramika Sen n’a que deux plans dans le chapitre 1. Donc, nous s’est demandé s’il fallait les révéler ou non. » L’acteur a ajouté qu’ils avaient sélectionné leurs acteurs avant de commencer à tourner le chapitre 2. « Quand nous avons commencé à tourner la partie 2, nous les avions déjà en tête. Nous ne les avons pas choisis car nous avons un budget plus important ou un marché plus important. Nous Je veux vraiment qu’ils prennent le rôle, car ils sont les meilleurs pour ce rôle. Pour Adheera, nous ne pouvons penser à personne d’autre que Sanju monsieur, et pour Ramika Sen, c’était toujours pour (Raveena) madame.

Yash a en outre révélé que les deux vétérans de Bollywood étaient assez flexibles, et cela les a aidés à travailler en douceur. « Ils ne nous ont jamais fait sentir qu’ils étaient des seniors ou quoi que ce soit de ce genre. Nous nous concentrions tous sur une chose, faire un grand film et donner une expérience au public. » Il a poursuivi: « Nous étions tendus pendant le travail, alors qu’ils étaient assez froids. Madame me demandait de faire des bobines, et j’étais surpris. Ils ont rendu (le tournage) facile et confortable pour nous. »