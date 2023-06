Yash, Ramya Krishnan ont mis le feu à la piste de danse lors du mariage d’Abhishek Ambareesh, regardez

Le Kannada sar Yash a encore une fois conquis le cœur de ses fans et de son peuple avec son spectacle de danse divertissant lors de la cérémonie d’après-mariage d’Abhishek Ambareesh à Bangalore. La star de KGF a été vue en train de danser avec Ramya Krishnan, qui jouait Sivagami dans la franchise Baahubali.

Dans une autre vidéo, Yash, dont le vrai nom est Naveen Kumar Gowda, a également été vu danser avec Darshan Thoogudeepa, célèbre pour Sangolli Rayanna, et plusieurs autres stars de Sandalwood sur des chansons populaires de Kannada telles que Prema Preethi Nannusiru de Singaporenalli Raja Kulla. La cérémonie a également été suivie par Prabhu Deva, Shivarajkumar, Malashree et d’autres.

Abhishek Ambareesh est le fils de la superstar et politicienne Kannada Ambareesh et de l’actrice populaire et députée Sumalatha. Late Ambareesh était le mentor de Yash. Yash, avec Darshan, avait fait campagne pour Sumalatha lors des dernières élections parlementaires. Sumalatha avait gagné par une énorme marge contre Nikhil Kumaraswamy, petit-fils de l’ancien Premier ministre HD Deve Gowda.

S’exprimant à cette occasion, s’adressant à Abhishek Ambareesh et à sa femme Aviva Bidap, Yash a déclaré que « Mahalaxmi » était arrivé à la maison. tu y vas, Abhi, tu dois rentrer à la maison », a déclaré Yash.





Sous cet angle, il est tout simplement ravissant de regarder cette vidéo les mouvements sont absolument fantastiques. S’il vous plaît, mon Dieu, laissez-les rester comme ça pour toujours#DBoss #Yash #Kaatera #Yash19 @dasadarshan @LeNomEstYash pic.twitter.com/aqqZCYZ0hl— HarshithDfan (@HarshithDFan2) 11 juin 2023

Pendant ce temps, sur le front du travail, Yash n’a pas encore annoncé son prochain film après le succès retentissant de KGF Chapter 2, qui a rapporté Rs 1200 crore au box-office et fait partie des films les plus rentables de l’histoire du cinéma indien. Il a été rapporté que l’acteur a signé le prochain film de l’actrice-cinéaste Geethu Mohandas.

Il a également été rapporté que l’acteur est envisagé de jouer Ravana dans l’ambitieux projet Ramayana de Nitesh Tiwari. Le couple réel Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, qui ont partagé l’espace d’écran pour la première fois dans Brahmastra Part One: Shiva l’année dernière, sont envisagés pour incarner Rama et Sita.

