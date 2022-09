Yash pratique ses talents de tireur avec le réalisateur d’action hollywoodien, les internautes disent “Rocky Bhai joue au vrai PUBG”

Yash, un acteur populaire de Kannada, affine ses techniques de tir avec des armes de qualité militaire aux États-Unis. La star de KGF a mis en ligne une vidéo de lui-même pratiquant ses compétences de tir sur un champ de tir et clouant élégamment chaque cible.

“Merci mon homme @jjlocoperry, quelle journée fantastique !! La prochaine fois, ce sera Kalachnikov !! », a ajouté Yash.









Le pistolet Kalachnikov, également connu sous le nom d’AK 47, a joué un rôle important dans le précédent succès au box-office de Yash, KGF: Chapitre 2. Une succession de scènes passionnantes a été construite par le réalisateur Prashanth Neel autour de l’arme de fabrication russe dans le film.

Le jeudi 11 août, la superstar de Kannada a assisté au Festival de la jeunesse de l’Université de Mysore sur les terrains du Maharaja College dans le cadre des célébrations de la fête de l’indépendance dans la ville. L’acteur a prononcé un discours inspirant devant les étudiants tout en rappelant à quel point sa confiance en soi était interprétée à tort comme de l’arrogance à ses débuts.

Selon un rapport publié dans IndianExpress.com, Yash a parlé de la popularité du cinéma Kannada et a déclaré: “Tout le monde devrait avoir une confiance en soi folle. Auriez-vous jamais cru que le genre de respect dont jouit le cinéma Kannada à travers l’Inde était possible réaliser plus tôt ? Je n’hésite pas à en parler. Parce qu’il devrait toujours y avoir une énergie positive autour de moi.

LIS: La star du chapitre 2 de KGF, Yash, se souvient de ses débuts lorsque sa “confiance en soi” a été interprétée à tort comme de “l’arrogance”

“Quand j’ai parlé avec une telle confiance en soi il y a quelques années, certains ont peut-être pensé que j’étais arrogant. Laissez-moi vous dire quelque chose, quand tout ce que vous parlez, pensez et faites est bon, tout le reste tombera en panne. Vous trouverez un groupe de personnes qui croient également au bien. Un homme ne peut rien faire. Unissez-vous à de bonnes personnes », a-t-il poursuivi selon le portail.

Conseillant les étudiants sur la façon de réussir dans la vie, Yash a conclu : « Je n’ai apporté aucun changement drastique dans ma vie. De simples changements font toute la différence. Nous pensons que pour réaliser quelque chose, nous devons abandonner tout le reste de la vie et simplement concentrez-vous sur une seule chose. Mais ce n’est pas vrai. Faites de petits changements et vous pouvez tout accomplir.