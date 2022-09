Yash, la star du KGF 2, fera équipe avec Shankar Shanmugam pour un drame de guerre historique ; budget du film pour être le double de Brahmastra ? [Read Deets]

KGF 2 Yash est devenu l’une des plus grandes stars indiennes. Les derniers rapports suggèrent qu’il va faire un film avec le cinéaste tamoul, Shankar Shanmugam. Eh bien, la nouvelle circule depuis un moment maintenant. Shankar Shanmugham fait un gros projet RC15 avec Ram Charan et Kiara Advani. Ce film va être un drame historique de guerre chargé d’action, de VFX et d’effets. Les réalisateurs prévoient de réunir toutes les meilleures stars de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Eh bien, le budget du film pourrait être d’environ Rs 1000 crores, ce qui est plus que Brahmastra.

Selon Navbharat Times, il pourrait être le double de Brahmastra de Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji. Ce film a été réalisé avec un budget de Rs 650 crores. Le projet de la star de KGF 2, Yash et Shankar, pourrait bien attirer de gros producteurs de toute l’Inde. Les créateurs veulent présenter un projet qui fera des vagues à l’international. Il pourrait être basé sur l’épopée, Valari. Les créateurs prévoient de réunir toutes les grandes stars du cinéma kannada, malayalam, tamoul et télougou. Il y a du buzz que même Netflix et Karan Johar pourraient se joindre à ce projet. KGF 2 a rapporté Rs 1 200 crores dans le monde. Le film de Yash a rendu les fans fous et est devenu un culte dans la culture populaire.

Shankar est un grand fan des films KGF. Il n’était que des éloges pour KGF 2. Il avait tweeté: “Enfin, j’ai vu # KGF2 Un style de pointe pour la narration, le scénario et le montage. Un mouvement audacieux pour entrecouper l’action et le dialogue, a fonctionné à merveille. Le style remanié de Mass 4 the powerhouse @TheNameIsYash Merci Dir @prashanth_neel 4 donnant nous une expérience “periyappa”. @anbariv Formidable pour l’équipe (sic).”

Les créateurs de KGF 2 prévoient de faire une troisième partie comme ils l’ont laissé entendre vers la fin du film. Mais à partir de maintenant, ils sont occupés par d’autres projets. Cette annonce est celle que toute l’industrie du cinéma attendra. S Shankar est connu pour des films comme Enthiran, Aparachit, I et ainsi de suite.