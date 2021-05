Yash Chopra était un réalisateur très progressiste: Madhuri Dixit | Nouvelles des gens

Mumbai: Madhuri Dixit Nene, la diva dansante de Bollywood, estime que le cinéaste Yash Chopra est un cinéaste très progressiste et qu’il a toujours suivi le rythme.

Madhuri a récemment exprimé son opinion en interagissant avec ses fans, où son fan club a créé #MadznessAwards. Ce sont des récompenses créées à l’aide de boîtes d’allumettes et qui lui sont présentées comme un souvenir. Les catégories des récompenses ont été décidées en fonction des votes des fans.

Au cours de l’interaction, « Dil Toh Pagal Hai » de Chopra a été déclaré prix du meilleur film, de la meilleure musique et du meilleur réalisateur.

« Yashji était un réalisateur très progressiste et il a toujours suivi le rythme. Ses films comme ‘Deewaar’, ‘Daag’, ‘Kala Patthar’ et bien d’autres sont tous très progressistes. Même les personnages féminins étaient très progressistes et ont joué un rôle important dans ses films », a déclaré Madhuri.

Elle a ajouté: «Quand j’ai eu l’opportunité de travailler avec lui, j’ai entendu le scénario et je suis tombée amoureuse de lui. Le film parlait d’amour et de la façon dont cette fille pense qu’elle rencontrera son âme sœur, ce que je pensais exactement et la même chose m’est arrivée lorsque j’ai rencontré Shriram Nene. «

Madhuri a déclaré qu’en tant que producteur et réalisateur, Yash Chopra était « très professionnel ».

«Ce que j’aimais le plus chez lui, c’était qu’il laissait les artistes libres de faire leur part. Il ne donnait pas d’indications sur la façon de jouer, il donnait juste un aperçu et laissait les acteurs jouer, et tout ce qui sortait était très naturel, ce qui reflété dans ses films », a-t-elle déclaré.

Lors de #MadznessAwards, l’événement spécial impliquait des fans résidant à l’étranger dans des pays comme Maurice, l’Afrique du Sud, Singapour, les États-Unis, l’Indonésie ainsi que dans certaines régions de l’Inde comme Jharkhand, Rajkot, Chhindwara, Pune et Mumbai.