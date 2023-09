Yaroslav Hunka : les appels du Canada à GG sont « embarrassants »

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a déclaré que la reconnaissance par le Parlement d’un homme qui a combattu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale était « un choc et un embarras », et elle envisage de contacter personnellement le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Simon, en tant que représentant du chef de l’État du Canada, le roi Charles III, a accueilli Zelensky et la première dame d’Ukraine Olena Zelenska vendredi dernier pour une visite à Rideau Hall avant que la délégation ukrainienne ne se rende sur la Colline du Parlement.

Même si elle n’était pas présente lors du discours de Zelensky ou de la reconnaissance par le Parlement du vétéran ukrainien de 98 ans Yaroslav Hunka, dans une interview exclusive diffusée dimanche sur la période des questions de CTV avec Vassy Kapelos, Simon a déclaré que « c’était très embarrassant ».

S’adressant à Kapelos dans la même pièce où Simon a accueilli Zelenskyy, la gouverneure générale a déclaré que même si elle n’a pas encore fait de démarches, elle envisage de contacter Zelenskyy au sujet de cette épreuve.

« Peut-être, oui. Nous en parlons en ce moment », a déclaré Simon.

Vendredi, après le discours de Zelensky à la Chambre des communes, le président de l’époque, Anthony Rota, a reconnu et dirigé la chambre en ovationnant Hunka.

La controverse a éclaté ce week-end après la révélation que l’homme que Rota qualifiait de « héros » canadien et ukrainien avait en réalité combattu dans la division volontaire Waffen-SS Galicia.

Simon a déclaré que depuis lors, elle a lu les protocoles et les processus relatifs à l’invitation d’invités à s’adresser au Parlement, et même si elle « ne peut pas vraiment imaginer comment cela s’est produit ni pourquoi cela s’est produit », parce qu’elle n’a jamais été dans cette position, elle estime que « cela a été un véritable choc pour tout le monde ».

« Malheureusement, ce qui s’est passé a vraiment affecté la façon dont les gens ont ressenti cet événement si positif », a déclaré Simon.

Le Premier ministre Justin Trudeau a présenté mercredi des « excuses sans réserve » au nom du Parlement, suite à la démission de Rota mardi.

« C’est une erreur qui a profondément embarrassé le Parlement et le Canada. Nous tous qui étions dans cette Chambre vendredi regrettons profondément de nous être levés et d’avoir applaudi, même si nous l’avons fait, sans connaître le contexte », a déclaré Trudeau dans ses excuses.

Il a qualifié l’incident de « violation horrible » de la mémoire des millions de personnes mortes pendant l’Holocauste et d’aubaine regrettable pour la propagande du président russe Vladimir Poutine sur la dénazification de l’Ukraine.

Parsemé de questions de la part des chefs des partis d’opposition sur le caractère direct des démarches de Trudeau envers Zelensky à la suite de cet incident international, le premier ministre n’a pas confirmé s’il avait appelé ou prévoyait d’appeler l’homme avec lequel il se tenait dans la même Chambre et a appelé son « ami » cinq jours auparavant.

« Depuis plusieurs jours, nous présentons nos excuses au président Zelensky et au peuple ukrainien par la voie diplomatique », a répondu Trudeau. Son bureau a déclaré plus tard à CTV News que des excuses avaient été présentées aux Ukrainiens au « niveau ministériel ».

Face à d’autres questions sur la situation sordide de jeudi et sur les impacts qu’elle pourrait encore avoir sur les relations entre le Canada et l’Ukraine, Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral avait exprimé « le regret extraordinaire que tout le Canada partage » et a assuré que « nous continuons à être incroyablement forts ». avec l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

« Le Canada est l’un des alliés les plus puissants de l’Ukraine, et ce depuis le tout début. Les Ukrainiens le savent très bien », a déclaré Trudeau.

Dans un communiqué publié jeudi, le Congrès ukrainien canadien a reconnu que les « événements récents » ont mis au premier plan « des pages difficiles et douloureuses de l’histoire commune des communautés qui ont élu domicile en Ukraine », provoquant « douleur et angoisse ».

« La communauté ukrainienne canadienne est reconnaissante envers le Canada et tous les Canadiens pour leur soutien indéfectible à l’Ukraine. »

Faisant écho aux sentiments antérieurs de Trudeau, Simon a déclaré que le Canada continuerait à soutenir l’Ukraine « sans équivoque ».

« Ce que je dirais en tant que pays, et c’est ce dont je suis responsable, c’est que nous continuons à travailler avec d’autres pays pour incarner un monde fondé sur des règles et un monde qui incarne la démocratie », a déclaré Simon.



Avec des fichiers de Vassy Kapelos, Stephanie Ha et Spencer Van Dyk de CTV News



Connectez-vous à la période de questions de CTV avec Vassy Kapelos dimanche à 11 h HE pour en savoir plus sur la rencontre avec Simon.