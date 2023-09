Yaroslav Hunka au Canada : le bureau de Trudeau interrogé sur la visite des nazis

Les tensions ont éclaté à la Chambre des communes lundi à la suite des appels de l’opposition à la démission du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, après avoir présenté ses excuses à la Chambre des communes pour avoir invité, reconnu et dirigé la chambre dans une ovation debout pour un homme qui s’est battu pour une unité nazie pendant la seconde Guerre mondiale.

L’incident s’est produit lors du discours prononcé vendredi par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devant le Parlement, et maintenant les néo-démocrates et le Bloc québécois disent que Rota devrait démissionner.

Tout en laissant les excuses de Rota inchangées, le premier ministre Justin Trudeau a qualifié la situation de « profondément embarrassante » et a déclaré qu’il réfléchissait à l’impact qu’elle avait sur les parlementaires juifs.

S’adressant brièvement aux journalistes sur la Colline du Parlement, Trudeau n’a pas assumé ses responsabilités, affirmant qu’« il sera très important que nous nous opposions tous à la propagande russe et à la désinformation russe et que nous maintenions notre soutien ferme et sans équivoque à l’Ukraine ».

Après avoir présenté ses excuses en personne à la Chambre lundi matin, Rota s’est assis dans le fauteuil du Président pour écouter les députés de tous les bords dénoncer à quel point il était préjudiciable d’avoir invité et attiré l’attention de la Chambre sur Yaroslav Hunka, 98 ans. qui a combattu pour la Première Division ukrainienne, une unité de volontaires sous commandement nazi.

La leader du gouvernement à la Chambre, Karina Gould, a été la première à dire qu’en tant que Canadienne d’origine juive et députée photographiée avec l’ancien combattant en question, « cela nous a tous blessé ».

Gould a demandé que cette reconnaissance soit rayée du dossier du Parlement.

« En tant que parlementaires, nous vous faisons confiance. Il arrive souvent que nous reconnaissions des personnes à la tribune et nous le faisons grâce à vos bons conseils », a déclaré Gould. « Et nous l’avons tous fait ici à la Chambre vendredi… Je pense que cette situation malheureuse a été profondément embarrassante pour le Parlement canadien. Je pense qu’elle a été profondément embarrassante pour le Canada. Et je pense qu’elle a été profondément embarrassante pour le président de l’Ukraine. « .

Allant plus loin, le leader parlementaire du NPD, Peter Julian, a qualifié l’erreur de Rota d’« impardonnable » et a jeté le « discrédit » sur l’ensemble de la Chambre des communes.

« Malheureusement, je crois qu’une confiance sacrée a été rompue. C’est pour cette raison, pour le bien de l’institution de la Chambre des communes, que je dis, malheureusement, je ne crois pas que vous puissiez continuer à assumer ce rôle. Malheureusement, je dois vous demande respectueusement de vous retirer », a déclaré Julian.

Le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, a concentré ses remarques sur le rôle et la responsabilité primordiaux que le bureau de Trudeau aurait dû avoir dans l’examen des listes d’invités et la réalisation d’évaluations de sécurité connexes, ainsi que sur le message que cet échec envoie au monde.

« Le Premier ministre a échoué… Il y avait un nazi dans la salle. Il n’y avait qu’une seule entité, un seul groupe qui aurait pu faire quelque chose, qui aurait pu le signaler », a déclaré Scheer.

Scheer a noté que l’incident – ​​qui, selon lui, aurait pu être évité grâce à une « simple recherche sur Google » – a alimenté le récit de propagande russe sur la « fausse justification de l’invasion illégale de Poutine ».

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déclaré lundi après-midi que Rota avait perdu la confiance de la Chambre et qu’il devrait agir de manière responsable et renoncer à son rôle. Blanchet a déclaré qu’il avait envoyé une lettre demandant une rencontre avec Rota et les chefs de tous les partis.

S’adressant plus tard à CTV News, à la lumière de ces appels à la démission, Gould a déclaré qu’elle pensait que Rota « doit réfléchir personnellement à la question de savoir s’il peut ou non maintenir la confiance de la Chambre ».

LE RÔLE DE ROTA, LES REMARQUES ET LES EXCUSES EXPLIQUÉES

Les excuses en personne de Rota lundi ont fait écho à celles qu’il avait présentées dimanche par écrit, assumant l’entière responsabilité.

« Mon intention était de montrer que le conflit entre la Russie et l’Ukraine n’est pas nouveau ; que les Ukrainiens sont malheureusement victimes d’agressions étrangères depuis bien trop longtemps… J’ai ensuite eu connaissance de nouvelles informations, ce qui me fait regretter ma décision. Je tiens à m’excuser auprès de la Chambre. Je suis profondément désolé d’avoir offensé de nombreuses personnes par mon geste et mes remarques », a déclaré Rota lundi matin à la Chambre des communes.

« Je voudrais également ajouter que cette initiative était entièrement de moi, la personne en question étant de ma circonscription et ayant été portée à mon attention. Personne, y compris vous mes collègues parlementaires, ou la délégation ukrainienne, n’était au courant de mon intention. ou mes remarques préalables à leur délivrance. »

Après 35 minutes de remarques, Rota s’est à nouveau excusé auprès de chaque député, affirmant que son intention « n’était pas d’embarrasser cette Chambre », avant d’amener les députés aux affaires parlementaires courantes.

En tant que Président de la Chambre des communes, bien que Rota soit député libéral depuis sa première élection en 2004, les règles de la Chambre des communes l’obligent à agir en dehors des lignes partisanes et à tout moment « montrer et être vu comme montrant : l’impartialité requise pour maintenir la confiance et la bonne volonté de la Chambre.

La controverse a éclaté au cours du week-end lorsqu’il a été révélé que les députés de tous les partis, Trudeau et Zelenskky, avaient honoré cette personne avec des acclamations, des salutations et des applaudissements.

« Nous avons ici dans cette enceinte aujourd’hui un ancien combattant ukrainien canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes et qui continue de soutenir les troupes aujourd’hui même à l’âge de 98 ans », a déclaré Rota vendredi. « Je suis très fier de dire qu’il vient de North Bay et de ma circonscription, Nipissing—Timiskaming. C’est un héros ukrainien et canadien, et nous le remercions pour tous ses services.

Dimanche, le bureau du Premier ministre a imputé la responsabilité de l’incident à Rota, notant que son bureau agit de manière indépendante et qu’il a pu inviter ses propres invités au discours de vendredi, à sa seule discrétion.

« Le président indépendant de la Chambre s’est excusé et a accepté l’entière responsabilité de l’invitation et de la reconnaissance au Parlement. C’était la bonne chose à faire », a déclaré le porte-parole du Cabinet du premier ministre, Mohammad Hussain, dans un communiqué. « Aucun préavis n’a été fourni au bureau du Premier ministre, ni à la délégation ukrainienne, concernant l’invitation ou la reconnaissance. »

LE PM DIT QUE TRUDEAU N’A PAS RENCONTRÉ HUNKA

Au milieu d’autres questions sur le niveau de vérification effectué et sur la question de savoir si, comme les publications de sa famille sur les réseaux sociaux l’avaient suggéré, Hunka avait assisté à la réception avec Trudeau, le Cabinet du premier ministre a confirmé en arrière-plan lundi matin que Trudeau « n’a pas rencontré cette personne, et il n’a pas non plus croisé chemins avec lui.

Le Cabinet du premier ministre a déclaré que Trudeau n’avait assisté à aucune réception sur la Colline et, à la connaissance de son bureau, aucune réception n’avait eu lieu, notant qu’une photo circulant de Hunka attendant dans une salle de réception semblait avoir été prise dans le bureau du Président, et non dans celui de Trudeau.

Pourtant, les partis d’opposition estiment que le bureau de Trudeau partage la responsabilité de ce qui a transformé la visite historique de Zelensky au Parlement en un incident international.

« D’après ce que j’ai entendu à la Chambre aujourd’hui, j’ai l’impression que le gouvernement tente de collectiviser la responsabilité d’un incident qui relevait uniquement de sa compétence. En invitant le président ukrainien dans notre pays, nous avions le devoir de le protéger. sous tous les aspects », a déclaré la députée conservatrice Michelle Rempel Garner.

« C’est une époque dans laquelle… nos alliés doivent être à nos côtés. Il ne devrait y avoir aucun doute sur la question de savoir si nous avons ou non notre action, et pourtant, nous avons ici ce débat. C’est au-delà d’un embarras. C’est une tache. sur notre pays. »

Au cours du week-end, les participants se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur consternation et leur condamnation. Des groupes de défense juifs ont également utilisé leurs plateformes pour réclamer des excuses.

Des représentants de la communauté juive du Canada ont demandé au gouvernement fédéral de fournir une explication complète du processus de vérification entrepris qui a vu, comme le disent les Amis du Centre d’études sur l’Holocauste Simon Wiesenthal, la Chambre accueillir un membre de la division Waffen-SS Galicia. « responsable du massacre de civils innocents ».

« Nous apprécions les excuses présentées… Une vérification appropriée est impérative pour garantir qu’un incident aussi inacceptable ne se reproduise pas », a déclaré le Centre pour les affaires israéliennes et juives (CIJA) dans un message sur « X », anciennement connu sous le nom de Twitter, après avoir initialement publié qu’il était « profondément troublé et perturbé » par l’incident.

« La communauté juive du Canada se tient fermement aux côtés de l’Ukraine dans sa guerre contre l’agression russe. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque les crimes commis par les Ukrainiens pendant l’Holocauste sont blanchis », a déclaré le CIJA.

Le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du NPD Jagmeet Singh a publié des déclarations indiquant qu’ils n’étaient pas au courant de l’histoire de Hunka lorsque l’attention a été attirée sur lui à la Chambre vendredi.

« Les néo-démocrates feront part de leurs inquiétudes sur la façon dont cela a pu se produire directement auprès du gouvernement », a déclaré Singh, s’excusant auprès de la communauté juive.

« Aucun parlementaire (autre que Justin Trudeau) n’a eu l’occasion de vérifier le passé de cet individu avant qu’il ne soit présenté et honoré à la Chambre des communes. Sans avertissement ni contexte, il était impossible pour un parlementaire présent dans la salle (autre que M. Trudeau) Trudeau) pour connaître ce sombre passé », a déclaré Poilievre, appelant le Premier ministre à « s’excuser personnellement ».

Trudeau ne devrait pas participer à la période des questions lundi, mais la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, devrait y assister.

CTV News a contacté Hunka et sa famille pour commentaires.