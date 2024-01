Yariel Rodríguez rôle potentiel avec les Blue Jays

Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour faire confiance à Rodríguez en tant que titulaire en MLB, il fait désormais partie d’un groupe de plus en plus profond. Cela inclut Bowden Francis, sur lequel cette organisation est extrêmement élevée, et Ricky Tiedemann, l’espoir n ° 1 du club qui pourrait faire pression pour les ligues majeures en début de saison. Dans le jeu moderne, la « profondeur » prend de nombreuses formes, comme nous l’avons vu avec la combinaison de Francis et Trevor Richards utilisée pour remplacer Alek Manoah la saison dernière, de sorte que la capacité de Rodríguez sur plusieurs manches apporte une valeur immédiate.