L’acteur Yaphet Kotto est décédé à l’âge de 81 ans.

Le méchant du film de James Bond Live and Let Die et le célèbre film de science-fiction Alien, était décédé selon un communiqué partagé sur sa page Facebook officielle,

Yaphet était surtout connu pour ses rôles de technicien Dennis Parker dans Alien et d’adversaire de James Bond de Roger Moore.

Il était un acteur extrêmement populaire tout au long des années 80 et 90, mettant en vedette dans NBC Homicide: Life on the Street, The Running Man, Blue Collar et Midnight Run.

Une déclaration publiée par la femme de Yaphet disait: «Je suis attristée et toujours choquée par le décès de mon mari Yaphet de 24 ans.

« Il est mort hier soir vers 22h30, heure des Philippines. »







(Image: Corbis via Getty Images)



La déclaration a continué: « C’est une chute très douloureuse [sic] moment pour moi de vous informer tous les fans, amis et famille de mon mari.

« Nous avons encore beaucoup de plans chérie dont nous avons discuté, vous avez beaucoup d’interviews en attente et vous avez des offres de films comme GI Joe et le film de Tom Cruise et d’autres. »

La déclaration ajoute: «Vous avez toujours l’intention de publier votre livre et de créer une organisation religieuse basée sur les enseignements de Yogananda.

«Vous avez joué un méchant sur certains de vos films, mais pour moi, vous êtes un vrai héros et pour beaucoup de gens aussi.

« Un homme bon, un bon père, un bon mari et un être humain décent, très rare à trouver. L’un des meilleurs acteurs d’Hollywood, une légende.

« Repose en paix Chérie, tu vas me manquer tous les jours, mon meilleur ami, mon rocher. Je t’aime et tu seras toujours dans mon cœur. Jusqu’à ce que nous nous revoyions! »







(Image: Collection Ron Galella via Getty Images)



Yaphet est né à New York en 1939 de Gladys Marie, infirmière et officier de l’armée américaine et père Avraham Kotto, homme d’affaires camerounais arrivé aux États-Unis dans les années 1920.

Yaphet a étudié au Actors Mobile Theatre Studio a fait ses débuts d’acteur professionnel à Othello, à l’âge de 19 ans.

Cela a conduit à sa première apparition à Broadway, quand il est apparu dans The Great White Hope, entre autres productions.

